Questa settimana a Savona sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto della pista ciclabile che collegherà il Campus universitario alla stazione ferroviaria: gli interventi riguardano il percorso tra via S. Antonio e via Cadorna e dureranno circa tre mesi – luglio, agosto e settembre – come da cronoprogramma dei lavori.

La ciclopedonale rientra nel progetto “Distretto Smart Comunità Savonesi – Smart Mobility”, cofinanziato dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del Programma Sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

L’opera si inserisce nell’ambito di una serie di interventi volti al completamento del percorso ciclabile di collegamento tra il campus universitario e la stazione ferroviaria di Savona, considerato prioritario al fine di favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile all’interno del territorio comunale.

Per concludere il progetto della pista ciclabile di Savona, è necessario un ultimo intervento di collegamento nel tratto tra via Pirandello e la stazione ferroviaria, per il quale il Comune ha già richiesto il finanziamento a Regione Liguria.