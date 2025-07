NewPrinces spa, società multinazionale operante nel settore alimentare, compra il 100% del capitale sociale di Carrefour Italia spa. L’accordo è stato sottoscritto con Carrefour Nederland B.V. e Carrefour S.A. L’enterprise value è di circa 1 miliardo di euro. L’affare per la Liguria riguarda, riferisce Fabio Piccini, segretario Filcams Cgil Genova, 161 supermercati. Un migliaio i dipendenti diretti, un migliaio quelli del marchio in franchising. «Attendiamo un incontro al ministero per capire le dinamiche e le intenzioni del nuovo gruppo», afferma il sindacalista.

Con l’acquisizione di Carrefour Italia, NewPrinces diventa il secondo gruppo Italiano nel food per fatturato e il primo operatore food in termini occupazionali con 13.000 operatori diretti in Italia e più di 18.000 nel mondo, oltre a ulteriori 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne.

Il closing dell’operazione è atteso entro la fine del terzo trimestre del 2025, subordinatamente alle approvazioni regolamentari e al verificarsi delle condizioni sospensive previste dal contratto.

Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces Group, dichiara: «L’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta una tappa fondamentale nella traiettoria di crescita del nostro Gruppo. È il risultato di una strategia costruita con rigore, visione industriale e un impegno costante nel tempo. Con questa operazione, compiamo un passo decisivo verso l’integrazione verticale tra produzione e distribuzione, rafforzando la nostra capacità di generare valore lungo l’intera filiera. Abbiamo scelto di investire con determinazione in un asset strategico per l’Italia, con l’obiettivo di rilanciare una rete capillare e di valorizzare al massimo le sinergie tra retail e industria. La nostra volontà è chiara: costruire un modello sostenibile, solido e orientato al lungo termine, in grado di offrire benefici concreti a clienti, dipendenti, fornitori e azionisti. Questo risultato è il frutto di un lavoro collettivo, di una cultura imprenditoriale basata sull’impegno reale e sulla responsabilità. Siamo pronti a inaugurare una nuova fase di sviluppo per NewPrinces Group, con radici profonde e una visione ambiziosa sul futuro».

Razionale strategico dell’operazione Carrefour



L’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta un passo fondamentale nella trasformazione strategica di NewPrinces, storicamente attiva nella produzione industriale nel settore food & beverage, verso un modello integrato che combina produzione, distribuzione e relazione diretta con il consumatore.

Attraverso questa operazione, NewPrinces potrà: accedere direttamente al consumatore finale, ampliando il proprio presidio lungo la catena del valore; ottimizzare le sinergie tra produzione e distribuzione, migliorando l’efficienza logistica e riducendo i costi operativi; valorizzare il portafoglio di brand esistenti del Gruppo all’interno della rete retail; sviluppare nuove piattaforme omnicanale per la vendita e la delivery di prodotti freschi e confezionati; rafforzare la propria posizione in mercati chiave a livello europeo, partendo da un’infrastruttura solida e radicata nel territorio italiano.

Questa integrazione permetterà al Gruppo di proporre un’offerta coerente, sostenibile e orientata alla qualità, in linea con i trend emergenti del consumo e le esigenze della distribuzione moderna.

Piano di investimenti

Nell’ambito dell’operazione Carrefour reinvestirà quale contributo una tantum 237,5 milioni di euro in Carrefour Italia a sostegno del rilancio industriale e della continuità operativa; NewPrinces si impegna a investire al closing 200 milioni di euro, destinati a iniziative di sviluppo, innovazione logistica e rinnovamento del brand; gli investimenti complessivi previsti ammontano quindi a 437,5 milioni di euro, finalizzati alla valorizzazione al rilancio della rete e al rafforzamento della competitività sul mercato.

Una strategia orientata al lungo termine

Carrefour ha scelto di sostenere attivamente il percorso di rilancio dell’asset che ha ceduto, contribuendo con un significativo impegno finanziario e strategico, a tutela dell’occupazione, della clientela e degli stakeholder locali. Il reinvestimento rappresenta una chiara assunzione di responsabilità verso il futuro della rete italiana, nonché un forte riconoscimento della visione industriale di NewPrinces Group.

La rete di oltre mille punti vendita di Carrefour Italia, distribuita capillarmente in regioni a elevata densità demografica (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana), rappresenta un’infrastruttura commerciale di valore strategico e un canale ideale per l’estensione dell’offerta e la fidelizzazione dei consumatori.

Il Piano di Investimenti prevede, tra l’altro: la modernizzazione progressiva dei punti vendita; il rilancio del marchio GS in Italia con un rinnovato posizionamento valoriale e commerciale; l’integrazione operativa con la piattaforma logistica di NewPrinces – che include oltre 600 mezzi refrigerati per la distribuzione di prodotti freschi – e il rafforzamento dei canali home delivery e Ho.Re.Ca.

Termini dell’operazione Carrefour



Considerate le poste legate all’Ifrs 16,altri aggiustamenti straordinari della stessa natura e il contributo una tantum versato da Carrefour, l’equity value risulta pari a 1 euro.

Il target ha registrato un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2024, con un ebitda di 115 m di Eeuro. Il multiplo ev/ebitda della transazione risulta pari a circa 8,7x.

Nonostante la rilevanza dell’impegno economico, l’operazione non determina impatti significativi sul rapporto nd/ebitda del gruppo, che, in base alle previsioni per fine anno, continuerà a migliorare la propria generazione di cassa e il proprio profilo finanziario nei prossimi mesi, anche grazie al contributo di Carrefour Italia.

A seguito del completamento dell’acquisizione, il fatturato consolidato combined di NewPrinces Group raggiungerà circa 6,9 miliardi di euro.

Il management di NewPrinces prevede che la Società supererà un fatturato di 7 miliardi a fine 2026, incrementando la propria flessibilità finanziaria e rafforzando il proprio profilo di crescita.

NewPrinces è stata assistita da BonelliErede in qualità di advisor legale e da Bnp Paribas in qualità di advisor M&A e transaction advisor.