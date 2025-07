Dopo gli alti e bassi dei giorni scorsi le Borse europee oggi si sono dimostrate fiacche, chiudendo in ordine sparso. Milano segna +0,31%, Parigi +0,21%, Londra -02%, Francoforte -0,32%, Madrid -0,13%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund sui 86 punti (variazione -0,46%, rendimento Btp 10 anni +3,58%, rendimento Bund 10 anni +2,72%).

Piazza Affari

A Piazza Affari in testa al listino principale si è collocata Interpump (+5,13%) promossa dal broker Intermonte , in coda Saipem (-3,27) ancora penalizzata dai conti (vedi qui ). La notizia del giorno comunque, in Italia, è la reazione dei mercati finanziari all’acquisizione dei supermercati italiani di Carrefour (1.200 punti vendita di cui 642 diretti) da parte del gruppo italiano NewPrinces. Con questa operazione, del valore di circa un miliardo, NewPrinces diventa il secondo gruppo italiano nel food per fatturato e, da azienda storicamente attiva nella produzione industriale nel settore food & beverage, si muove verso un modello integrato che combina produzione, distribuzione e relazione diretta con il consumatore. A Milano NewPrinces quotata al Euronext Star Milan accusa un calo del 9,35%, alla Borsa di Parigi il titolo di Carrefour è salito del 5,54%.

Valute

L’euro passa di mano a 1,1738 dollari (da 1,1755 dollari ieri in chiusura) e 173,37 yen (172,80). Il cross tra il dollaro e lo yen è 147,75 (147,00).

Materie prime

L’oro segna -3,3% a 3,3329 dollari l’oncia, il gas è a 32,4 euro al MWh. Cala il prezzo del petrolio: il Brent e’ a 69,7 dollari al barile (-0,6%), Wti a 66,5 dollari (-0,7%).