La giunta di Savona ha approvato la delibera con cui richiede formalmente di avviare il percorso per il trasferimento al Comune dell’ex carcere Sant’Agostino.

L’istanza si inserisce nel quadro del Federalismo demaniale culturale, che consente agli Enti locali di acquisire beni statali inutilizzati per finalità di valorizzazione culturale.

Il provvedimento segue una serie di interlocuzioni tra l’amministrazione comunale e l’Agenzia del Demanio, avviate da tempo con l’obiettivo di individuare strategie comuni per il riuso del complesso.

Grazie all’opportunità che il Demanio ha dato al Comune attraverso la possibilità dell’uso temporaneo del bene, è stato più facile individuare il percorso di valorizzazione che ha già dato vita a iniziative che hanno rivitalizzato gli spazi e attratto un vasto pubblico, come le due edizioni di Connexxion, Festival Diffuso di Arte Contemporanea e l’evento ‘Ora d’aria: riflessioni sulla giustizia e detenzione’, organizzato dall’Amministrazione insieme con Libera.

L’Amministrazione ha espresso in più occasioni le sue progettualità sul Sant’Agostino: sviluppare un piano di valorizzazione coerente con quanto previsto nel dossier di Candidatura di Savona Capitale Italiana della Cultura 2027 che individua l’ex carcere come uno dei nove “luoghi della cultura” e gli assegna una funzione di incubatore di innovazione dedicata anche alle digital humanities e alle imprese creative, diventando così punto di riferimento delle imprese, del lavoro e, in generale, dell’economia di tutto il territorio.

Da tempo il Comune ha avviato interlocuzioni con Enti e Associazioni allo scopo di portare avanti una progettualità utile a creare all’interno dell’ex carcere un luogo di sperimentazione dove giovani creativi, startupper artigiani digitali e imprese potranno scambiare servizi, condividere idee e progettare insieme.

Il San’Agostino sarà uno spazio aperto alla comunità, in cui possano operare artigiani digitali, professionisti dell’informatica, start-up e altri soggetti impegnati nei settori della creatività e dell’innovazione, digitale ma non solo.

Questa operazione si integra con altre progettualità in corso, ad esempio le attività previste dal progetto “Cantiere città” promosso dal ministero della Cultura, per accompagnare le città finaliste per il titolo 2027 nella realizzazione delle progettualità previste dal dossier.

«Con questa delibera – è il commento di Nicoletta Negro, assessore alla Cultura − iniziamo un percorso concreto per restituire alla città un edificio di grande valore storico e simbolico che si inserisce, tra l’altro, nel progetto più ampio della strategia finanziata con il Fesr che individua anche la collina del Monticello come un luogo da riqualificare, in realizzazione anche la riqualificazione delle vicine vie neopedonalizzate di via Rossello e via Mistrangelo. L’ex carcere Sant’Agostino rientra a pieno titolo nel progetto Savona 2027: un sistema di luoghi con vocazioni complementari, pensati per generare cultura, innovazione e inclusione». di

Ilaria Becco, assessore alla Rigenerazione Urbana, aggiunge: «L’obiettivo è trasformare uno spazio, oggi chiuso, in un punto di riferimento delle imprese, del lavoro e, in generale, dell’economia di tutto il territorio, anche per le nuove realtà creative che vengono così messe in dialogo con il tessuto urbano e sociale della città».