Circle Group ha completato il progetto Taurus – Truck Appointment evolution for URban Use, una piattaforma innovativa dedicata alla gestione intelligente degli slot di accesso nei terminal logistici, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e ridurre le congestioni nei nodi logistici situati in contesti cittadini.

Il progetto Taurus è stato realizzato da Circle in partenariato con le aziende Iroi e Attilio Carmagnani e avvalendosi della consulenza specialistica della startup innovativa OptiMeasy e di una attività dell’organismo di ricerca Cieli (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata) dell’Università di Genova.

Il cuore del sistema è la Milos® Truck Appointment Platform (Tap), alimentata da avanzati approcci di ottimizzazione che, sulla base delle risorse disponibili e dei parametri operativi, suggeriscono in tempo reale la capacità e l’ampiezza ottimale degli slot di prenotazione. Gli autotrasportatori possono così riservare l’ingresso al terminal in fasce orarie predefinite, ottenendo una distribuzione più bilanciata e controllata delle missioni.

In particolare, il modulo di Slot Management consente di simulare diversi scenari operativi a partire da dati di input strutturati, individuando l’ampiezza ottimale degli slot e calcolando la capacità massima compatibile con le combinazioni di operazioni previste. Il risultato di questa elaborazione viene utilizzato all’interno della piattaforma Tap, creando un flusso dati integrato e continuo.

Inoltre, il sistema prevede anche un modulo di Bay Management per la gestione delle baie di carico e scarico, che aiuta a pianificare le operazioni relative alle prenotazioni registrate. Il sistema, infatti, è collegato ad un modulo che simula e ottimizza la schedulazione delle operazioni dei camion, in funzione della disponibilità delle baie e delle risorse operative. Il risultato è una pianificazione automatica ed efficiente, che consente di ridurre drasticamente i tempi di attesa e prevenire colli di bottiglia.

Le soluzioni sono anche perfettamente integrate con Milos® Tfp (Transport Federative Platform), garantendo una gestione fluida e interconnessa delle attività logistiche nel terminal. I benefici sono significativi: la riduzione delle congestioni all’interno dei gate, la diminuzione dei tempi di attesa, la gestione intelligente e in tempo reale delle risorse disponibili, una migliore distribuzione dei mezzi sulle baie di carico/scarico e l’aumento dell’efficienza operativa generale del terminal.

«Con il completamento del progetto Taurus compiamo un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione dei nodi logistici, portando “intelligenza artificiale” e algoritmi predittivi al servizio della sostenibilità e dell’efficienza,” ha dichiarato Luca Abatello, ceo of Circle Group -. La nostra missione è fornire soluzioni concrete che migliorino l’operatività quotidiana degli operatori logistici, ottimizzando tempi, risorse e impatti ambientali, come da piano industriale “Connect 4 Agile Growth”».