Nella sede del consolato dell’Ecuador a Genova è stato presentato il vademecum in spagnolo, unico in Italia, sulla sicurezza per i lavoratori edili della comunità ecuadoriana che sono oltre mille a Genova e raggiungono le 1500 unità in tutta la Liguria. Presenti Oscar Izquierdo, console generale dell’Ecuador a Genova e Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl la federazione degli edili in Liguria.

Il vademecum che sarà stampato in migliaia di copie e poi distribuito nei cantieri riunisce tutte le regole principali sulla sicurezza nei cantieri edili e spiega anche nel dettaglio l’utilizzo delle attrezzature e degli utensili maggiormente utilizzati nei cantieri.

Tafaria spiega: «Ringraziamo il consolato generale dell’Ecuador con cui c’è un rapporto stretto ormai da tempo attraverso diverse iniziative che si è occupato della traduzione di questo manuale che vuole diventare uno strumento prezioso per i lavoratori, spesso molto giovani, che entrano nel mondo dell’edilizia e fanno ancora fatica a parlare italiano. Lo distribuiremo nei cantieri e sarà possibile scaricarlo semplicemente attraverso il Qr Code che si trova sul nostro sito della Filca Liguria e su tutte le nostre piattaforme social. Si tratta di un’iniziativa unica in Italia e che vogliamo allargare alle altre comunità straniere di Genova e di tutta la Liguria. Lo stesso manuale sarà tradotto nelle prossime settimane in albanese, rumeno, francese per i lavoratori edili del Senegal e Nigeria, ma anche in inglese e arabo».

«È una pubblicazione importante che rafforza il nostro legame con la Filca − aggiunge Oscar Izquierdo − così vogliamo dare insieme al sindacato una risposta importante per aiutare i lavoratori ecuadoriani che devono essere tutelati dal punto di vista della salute e della sicurezza. Grazie a questo vademecum avranno la possibilità di poter usufruire di uno strumento estremamente utile».