«Come Cisl Genova, insieme a Cgil e Uil, abbiamo incontrato il sindaco di Genova per la prima volta dall’insediamento della nuova giunta. Durante l’incontro si sono affrontate le numerose problematiche che coinvolgono la città e sulle quali misureremo l’amministrazione, come sempre, senza pregiudiziali e nel merito delle azioni che verranno messe in campo», spiega Marco Granara, responsabile Cisl Genova.

«Abbiamo potuto poi vedere a posteriori e per la prima volta la delibera sul salario minimo negli appalti del Comune di Genova approvata senza confronto sindacale nei giorni scorsi – dice l’esponente Cisl -. Abbiamo rimarcato con forza la contrarietà della Cisl ad un provvedimento che mette a rischio contratti, sicurezza e retribuzione dei lavoratori. Non siamo e non saremo disposti sacrificare i diritti dei lavoratori sull’altare di un feticcio politico che, per ragioni che nulla hanno di sindacale, rischia di penalizzare coloro che operano per il Comune».

«Se l’amministrazione vuole dare le risposte concrete e urgenti di cui Genova ha bisogno si impegni a valorizzare dialogo sociale (in questo senso positiva la disponibilità a sottoscrivere un protocollo di relazioni), servizi e sostegno ai cittadini a partire da quelli più fragili, contrattazione e partecipazione per i lavoratori impiegati nel comune e nelle sue partecipate, su questo come Cisl siamo pronti ad offrire massima collaborazione e ad assumerci tutte le nostre responsabilità», conclude il responsabile Cisl.