Domani, mercoledì 23 luglio 2025, si terranno i primi due importanti momenti istituzionali presieduti dalla nuova sindaca metropolitana Silvia Salis: la conferenza metropolitana, seguita dalla seduta del consiglio metropolitano.

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno in presenza nel salone del consiglio di Palazzo Doria Spinola (largo Lanfranco, Genova) con la possibilità per gli amministratori di partecipare anche in videoconferenza.

La conferenza metropolitana, convocata per le 15, è composta dalla sindaca metropolitana e dai sindaci di tutti i Comuni del territorio. Si tratta di un organismo con funzioni propositive, consultive e anche deliberative, in materia di Statuto, bilancio, pianificazione strategica e territoriale, accordi tra Enti e molto altro ancora.

Durante questa prima seduta, la sindaca Silvia Salis si presenterà ufficialmente ai sindaci del territorio, segnando così l’avvio operativo del suo mandato.

Al termine della conferenza, è prevista la seduta del consiglio metropolitano, organo di indirizzo e controllo dell’Ente, composto dalla sindaca metropolitana e da 18 consiglieri eletti tra sindaci e consiglieri comunali del territorio.

Il primo punto all’ordine del giorno sarà la surroga di due nuovi consiglieri metropolitani, subentrati in seguito alle elezioni amministrative dello scorso maggio:

Guglielmo Caversazio, sindaco di Santa Margherita Ligure

Flavia Pastorino, consigliera del Comune di Masone

Seguirà l’esame della salvaguardia degli equilibri di bilancio con la variazione di assestamento generale al bilancio 2025-2027 e lo stato di attuazione dei programmi (relatore: consigliere delegato Stefano Damonte), insieme al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da due contenziosi.

L’attenzione del consiglio sarà inoltre concentrata su due interrogazioni urgenti presentate dai consiglieri Antonio Segalerba, Andrea Rossi, Fabrizio Podestà, Carlo Gandolfo e Patrizia Altobelli. Le interrogazioni riguardano il depuratore di vallata di Chiavari dopo la sentenza Tar Liguria n. 832/2024, nonché l’impugnazione della stessa da parte di Iren

Chiuderanno la seduta le eventuali comunicazioni della sindaca Silvia Salis.

Verso il rinnovo del consiglio metropolitano

Sebbene queste sedute rappresentino l’avvio del nuovo corso della Città Metropolitana sotto la guida di Silvia Salis, l’attuale consiglio metropolitano resterà in carica ancora per pochi mesi. Come stabilito dalla normativa, il rinnovo del consiglio comunale del Comune capoluogo – che coincide con l’elezione del nuovo sindaco metropolitano – comporta nuove elezioni per il consiglio metropolitano. Le elezioni metropolitane per il rinnovo del consiglio si terranno entro l’inizio dell’autunno.