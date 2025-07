A Sestri Levante sono in fase di attivazione e posizionamento 13 nuove isole ecologiche informatizzate. Il progetto, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Aprica, è stato finanziato con fondi Pnrr per migliorare la qualità della raccolta differenziata e il decoro delle aree pubbliche, in particolare durante il periodo estivo, caratterizzato da un’elevata affluenza di persone.

Le nuove postazioni smart – dotate di contenitori per organico, indifferenziato, carta, imballaggi in plastica e metalli – agevoleranno il conferimento da parte dei cittadini. Concepite anche per facilitare la tracciabilità automatica degli accessi e ridurre comportamenti errati, questi punti di raccolta andranno a integrare, e non sostituire, il tradizionale sistema di raccolta porta a porta.

L’accesso, destinato esclusivamente alle utenze domestiche, al momento è libero e per sbloccare lo sportello sarà sufficiente premere soltanto il pulsante a fianco del display. A partire da settembre, invece, avverrà tramite Ecotessera o attraverso un’applicazione per smartphone, disponibile gratuitamente sugli store digitali: le modalità di attivazione, semplici e intuitive, saranno illustrate in dettaglio anche sul sito di Aprica.

Dichiara l’assessore all’Ambiente Valentina Armanino: «Queste nuove postazioni non sostituiscono il sistema porta a porta già esistente, ma lo integrano in modo strategico, con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata e contribuire al decoro urbano: è un provvedimento che testimonia l’impegno dell’Amministrazione nell’andare incontro alle esigenze reali dei cittadini. Ringrazio Aprica per la disponibilità e la sinergia quotidiane.»

«Il posizionamento di 13 isole ecologiche informatizzate a Sestri Levante ci permette di offrire strumenti concreti per facilitare i cittadini e promuovere comportamenti responsabili, soprattutto in una località che nei mesi estivi accoglie un numero crescente di persone. – afferma Filippo Agazzi, amministratore delegato di Aprica –

Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale e al supporto dei fondi Pnrr, rendiamo disponibili soluzioni moderne e attente al contesto territoriale, al fine di supportare residenti e turisti.»

Le isole ecologiche sono state distribuite tenendo conto delle esigenze del territorio, al fine di rispondere alle specificità locali: alcune saranno riservate ai condomini, sostituendo le vecchie batterie di contenitori, mentre altre supporteranno la raccolta porta a porta in civici selezionati. Sopra ognuna verrà posizionata una locandina dove saranno indicate le istruzioni per l’utilizzo e le vie/numeri civici delle utenze che potranno accedervi.

Per fornire supporto alla cittadinanza, dallo scorso 14 luglio e per le due settimane consecutive l’Infopoint Aprica di via Villa Ragone, dove è possibile ritirare l’Ecotessera, è operativo con orari ampliati: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 12.00, con un’apertura pomeridiana aggiuntiva il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di conferimento a Sestri Levante, sono a disposizione il sito web www.apricaspa.it, l’App PULIamo e il numero verde 800 437678.