Nuovo varo in casa Tankoa Yachts. È appena sceso in acqua M/Y Singolare, la seconda unità di T450.

Si tratta di un modello di 45 metri, disegnato da Giorgio Maria Cassetta, particolarmente versatile, che sta ottenendo crescente attenzione, come dimostrano il debutto di successo della prima unità, il M/Y GO, e la produzione attuale che ha un’ulteriore unità di 45 metri e due nella versione di 50 metri, T500, vendute e già in costruzione.

La cerimonia di varo è avvenuta nella banchina privata di Tankoa Yachts a Genova Sestri Ponente.

Realizzato su misura per riflettere i gusti e lo stile di vita dell’armatore, proveniente dal Sud America, M/Y Singolare incarna appieno l’approccio “boutique” di Tankoa: spazi generosi e flessibili, dettagli raffinati, e soluzioni tecniche che combinano funzionalità e comfort a bordo.

“Tra le sue caratteristiche – si legge in una nota dell’azienda – spiccano il sofisticato hard top con veranda completamente chiudibile – trasformabile in un elegante salone climatizzato – e l’ascensore che collega il main deck al sun deck. L’upper deck ospita una zona wellness completa di sauna, palestra ed un’area cinema privata con vista sul ponte di prua, che si presenta come un flush deck al di sotto del quale si trova un tender garage stagno perfettamente integrato. Gli interni, firmati dall’architetto brasiliano Debora Aguiar, esprimono un gusto contemporaneo, caldo ed elegante, perfettamente coerente con la personalità dell’Armatore. Sul main deck, oltre al salone con vetrate laterali apribili, così da creare un tutt’uno con l’ambiente esterno, e caratterizzato da due wine cellar a tutta altezza integrati, si trova l’ampia suite armatoriale. Particolari la cabina armadi, che ha le dimensioni di una cabina VIP, ed il bagno doppio, dotato anche di steam shower. Completano il layout quattro cabine ospiti nel lower deck, una cucina affiancata da un walk-in fridge e freezer, e l’area crew”.

“Questo varo segna un altro passo importante per Tankoa, rafforzando la nostra presenza nei mercati internazionali, in particolare in un’area come quella del Sud America dove la domanda di yacht di alta gamma è in costante crescita”, ha dichiarato Guido Orsi, vicepresidente di Tankoa.

Con M/Y Singolare, Tankoa Yachts a a consolidare ulteriormente la propria posizione come punto di riferimento nella costruzione di yacht su misura e versatili nella fascia dei 50 metri, mantenendo alta l’attenzione su qualità costruttiva, innovazione e cura del dettaglio.

La consegna è prevista per quest’estate, con un tour iniziale del Mediterraneo, per poi fare rotta verso i Caraibi durante la stagione invernale.