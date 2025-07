Avvio di seduta negativo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib cede lo 0,43% a 40.138 punti. Nel listino principale perdono Stellantis (-1,60%) dopo i dati preliminari, Banco Bpm (-1,45%) e Leonardo (-0,86%). Guadagni per Tenaris (+2,03%) e Buzzi (+1,35%)

Le principali Borse europee restano di poco sopra la parità all’apertura, nella settimana in cui la Bce si riunisce per decidete sui tassi. Parigi guadagna lo 0,04% a 7.825 punti, Londra lo 0,06% a 8.997 punti e Francoforte lo 0,08% a 24.309 punti.

Seduta contrastata per le principali borse asiatiche dopo il voto in Giappone, con il premier giapponese Shigeru Ishiba perdere la maggioranza dei voti in senato. Tokyo era però chiusa per festività, Taiwan ha ceduto lo 0,18%, positive le piazze cinesi.

Prezzo del petrolio è in lieve calo: il Wti è stabile a 67,29 dollari al barile (-0,07%), mentre il Brent perde lo 0,16% a 69,17 dollari al barile.

Avvio di settimana in leggero rialzo per il cambio euro dollaro: euro scambiato a 1,1634 dollari (+0,07%). Di segno opposto l’euro-yen, con l’euro che passa di mano a 172,53 yen (-0,27%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna una diminuzione a 88 punti base (-0,45%), il rendimento è a +3,53%.