L’allerta gialla sul centro e levante della Liguria è prolungata fino alle 18.00 di oggi, lunedì 21 luglio.

Confermato lo scenario atteso già nei giorni scorsi: in queste ore il Nord Italia, compresa la Liguria, è interessato da una fase perturbata che nelle prossime ore potrà favorire temporali forti anche sulla nostra regione associati a raffiche di vento, in particolare sul centro levante.

In serata si attende un progressivo esaurimento dei fenomeni.

Sul ponente non si escludono locali episodi temporaleschi di forte intensità, seppur meno probabili.

Questo l’aggiornamento che è stato diffuso dall’Arpal.

Oggi, 21 luglio, il passaggio di alcuni fronti perturbati sull’arco alpino porta ad un incremento dell’instabilità sulla Liguria, con rovesci o temporali in sviluppo sul Centro-Levante e alta probabilità di fenomeni forti su BCDE, in esaurimento in tarda serata. Fenomeni più isolati sull’estremo Ponente, con bassa probabilità di temporali forti su A. Venti meridionali moderati, localmente forti su capi costieri di A e rilievi appenninici di Centro-Levante. Moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera con mare molto mosso in serata su A per onda da Sud-Ovest.

Domani, martedì 22 luglio, durante la notte mare fino a molto mosso per onda da Sud-Ovest su C, in temporaneo calo nelle ore centrali. Nuovo aumento del moto ondoso in serata con mare fino a molto mosso per onda da Sud-Ovest sulla costa di A e C.

Dopodomani, mercoledì 23 luglio, durante la notte mare molto mosso su C per onda da Sud-Ovest, con moto ondoso in graduale calo nel corso della mattinata

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app METEO3R (da cellulare).