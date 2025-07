Via del Prione alla Spezia sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione. La giunta comunale ha approvato una modifica al Piano triennale delle opere pubbliche, inserendo un importante intervento di riqualificazione della pavimentazione di via del Prione, nel tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e la scalinata Quintino Sella.

L’intervento, dal valore complessivo di 300.000 euro, sarà finanziato per 285.000 euro attraverso il Fondo Strategico Regionale e per 15.000 euro con fondi comunali. A questo stanziamento si aggiungono i 400.000 euro già previsti dal Comune della Spezia per la ripavimentazione del tratto che va da piazza Ramiro Ginocchio, prosegue in via del Prione fino all’altezza del Museo Lia, portando così l’investimento totale a 700.000 euro.

Il progetto prevede non solo la sostituzione delle pietre esistenti, ma anche la ricostruzione completa del massetto sottostante, garantendo una maggiore stabilità e durata nel tempo. Verrà inoltre utilizzata una pietra di pavimentazione più resistente rispetto a quella attuale, scelta per ridurre drasticamente i frequenti episodi di rottura.

A rafforzare l’efficacia dell’intervento contribuirà anche il recente provvedimento del Comune della Spezia che vieta il transito ai mezzi dei corrieri lungo via del Prione, riducendo così il carico e le sollecitazioni sulla pavimentazione.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «Proseguono gli interventi di manutenzione e valorizzazione del territorio. Con questo nuovo lotto di lavori completiamo un intervento strutturale che punta a restituire decoro e sicurezza a una delle vie pedonali più importanti del centro storico, migliorando la qualità urbana e la fruibilità per cittadini e turisti. Ringrazio la Regione Liguria per aver finanziato l’intervento».