Un nuovo riconoscimento per l’impresa spezzina Sitemar srl, che ha ottenuto il marchio Imprendigreen promosso da Confcommercio, a testimonianza del suo concreto impegno in ambito ambientale. La consegna dell’attestato e della vetrofania si è svolta ieri presso la sede di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, alla presenza del direttore dell’azienda Sitemar Roberto Lucchini e di Sabrina Canese, membro di giunta Confcommercio La Spezia con delega alla sostenibilità ambientale.

Imprendigreen è un progetto nazionale di Confcommercio pensato per valorizzare le imprese del terziario che si distinguono per comportamenti virtuosi in ambito ambientale, sociale ed economico. Le imprese che aderiscono possono accedere a percorsi formativi sviluppati con enti di alto profilo come la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Enea, Asvis, Conai, oltre a convenzioni riservate per ottenere certificazioni ambientali, accedere a tecnologie sostenibili, energia “green” e linee di credito dedicate. Inoltre, possono essere coinvolte in eventi nazionali e piattaforme digitali per il monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità previsti dall’Agenda 2030 Onu.

«Il marchio Imprendigreen – spiega Sabrina Canese – è molto più di un simbolo: è un’opportunità concreta per le imprese di entrare in una rete nazionale di buone pratiche, formazione e strumenti pensati per chi vuole davvero investire in un modello di business sostenibile. È un modo per crescere, fare rete e differenziarsi in un mercato sempre più attento all’ambiente».

L’azienda Sitemar

Fondata nel 1981, la Sitemar è una realtà con radici solide nel territorio spezzino e un’attività che spazia in ambito terrestre e marittimo, con competenze specifiche nei sistemi antincendio, impianti fissi e portatili, manutenzione e sicurezza a livello nazionale e internazionale. Grazie a una lunga esperienza e a uno staff altamente qualificato, l’azienda opera a 360° nella progettazione, installazione e collaudo di impianti antincendio sia a bordo di imbarcazioni che in strutture industriali. È certificata Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 ed è approvata dai principali Enti di Classifica internazionali, come Rina, Lloyd’s Register, Bureau Veritas, e altri.

Nel campo della formazione, Sitemar organizza corsi teorici e pratici per le squadre di emergenza secondo il dlgs 81/2008, e cura le pratiche per il rilascio o rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in collaborazione con i vigili del fuoco.

La scelta di aderire a Imprendigreen nasce da una filosofia aziendale già orientata alla transizione ecologica.

«Nel nostro parco mezzi – racconta Roberto Lucchini – abbiamo due auto elettriche e due scooter elettrici, alimentati tramite impianto fotovoltaico installato presso il nostro capannone. A breve realizzeremo un’estensione dell’impianto da altri 60 kW, per soddisfare i bisogni dell’intera flotta. Stiamo anche per introdurre il nostro primo furgone elettrico: un Volkswagen Crafter completamente green».

Sitemar ha inoltre attivato progetti ambientali e solidali in sinergia con il consulente commerciale Massimiliano Padula, partner anche di Confcommercio. Tra le iniziative: piantumazione di 100 alberi in Garfagnana; sostegno alla Lipu di Arcola e alla tutela dei cani randagi; progettualità in corso per la riqualificazione ambientale della zona di Pitelli, con la creazione di percorsi sensoriali per i più piccoli o per ragazzi con disabilità.

«Questo riconoscimento rappresenta per noi un punto di partenza – conclude Lucchini – continueremo a lavorare per integrare sostenibilità, tecnologia e responsabilità sociale in tutto ciò che facciamo. Ringraziamo Confcommercio per averci accompagnato in questo percorso»