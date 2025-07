Vard, controllata norvegese del gruppo Fincantieri, fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, annuncia la firma di un nuovo contratto con un cliente internazionale per la progettazione e costruzione di due unità Commissioning service operation vessel, con un’opzione per una terza unità. Il valore dell’accordo delle due unità è definito da Fincantieri “grande”, cioè di un valore compreso tra 100 e 200 milioni di euro.

Le navi, destinate a supportare le operazioni nel settore eolico offshore, si baseranno sul design Vard 4 19 sviluppato internamente al Vard Design ad Ålesund, Norvegia. Il progetto, aggiornato e personalizzato per il cliente, ha uno scafo ottimizzato per il minimo consumo di carburante e massima operatività, e sarà dotato di un sistema di propulsione ibrido a batteria che consente anche operazioni a zero emissioni. Le unità sono inoltre predisposte per una futura alimentazione a metanolo, offrendo un’ulteriore opzione sostenibile per le operazioni.

Le navi saranno equipaggiate con il sistema walk-to-work di ultima generazione sviluppato da Seaonics (società del gruppo Vard): una passerella compensata da 30 metri con torre integrata e ascensore per il trasferimento sicuro e continuo del personale verso impianti eolici situati tra i 15 e i 30 metri sopra il livello del mare. Le unità disporranno anche di una gru Ecmc da 7 tonnellate con compensazione 3D, in grado di sollevare carichi fino a 5 tonnellate a 25 metri di distanza.

Le unità avranno una lunghezza di circa 87 metri e una larghezza di circa 19,5 metri. Saranno dotate di un sistema avanzato di posizionamento dinamico DP2, potranno raggiungere una velocità di transito di 13 nodi e ospitare fino a 120 persone a bordo, in 84 cabine.

L’equipaggiamento tecnologico sarà completato dalla suite digitale SeaQ di Vard Electro, che comprende la SeaQ Bridge per il monitoraggio centralizzato dei sistemi di bordo e il SeaQ Green Pilot, una piattaforma cloud per l’analisi dei consumi energetici ed emissioni, a bordo e da remoto. Le navi saranno certificate con la notazione Cyber Secure (Essential) di Dnv, che garantisce la massima resilienza informatica, integrata sin dalla fase progettuale.

Gli interni, progettati da Vard Interiors, combineranno elevati standard di comfort e qualità artigianale con soluzioni HVAC-R e PIPING a basso impatto ambientale, a beneficio del benessere dell’equipaggio e dell’efficienza energetica.

Lo scafo della prima nave sarà costruito in uno dei cantieri Vard in Romania, mentre l’allestimento finale, il collaudo e la consegna avverranno in Norvegia. La seconda unità sarà realizzata nel cantiere Vard di Vung Tau, in Vietnam. La consegna della prima nave è prevista per metà 2027, quella della seconda per metà 2028.