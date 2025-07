È stato aggiornato, oggi, un accordo sindacale sulle filiali online del gruppo Bper. L’intesa, firmata questa mattina dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin con l’azienda, riguarda un protocollo di giugno 2024, che conteneva tutele e garanzie per i lavoratori impegnati in un comparto in progressivo e rapido sviluppo.

Da aprile scorso, è stata avviato, tra i rappresentanti di Bper e quelli dei sindacati, un tavolo volto a ragionare nuovamente sulle filiali online, in particolare sui nuovi turni annunciati dall’azienda e previsti, inizialmente, dal 1 luglio. Con l’accordo di oggi – di fatto un mero aggiornamento – precisa Fabi, è stato stabilito che i nuovi turni orari, anche a garanzia dei piani ferie, saranno applicati dal prossimo 1 ottobre.

“Le novità, che nei fatti impattano anche sulla conciliazione tempi di vita e di lavoro di lavoratrici e lavoratori – si legge in una nota di Fabi – riguarderanno sia il segmento customer care (turni fino alle 20 dal lunedì al venerdì e fino alle 17 il sabato) sia quello digital product sales (turni fino alle 19.30 dal lunedì al venerdì e fino alle 17 il sabato). L’indennità turni prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, nel voler offrire un segnale di attenzione a chi viene assegnato a turni più disagiati, è stata incrementata, così come è stato raccolto l’impegno dell’azienda a valutare con particolare favore le richieste di coloro che volessero accedere ai turni con orario settimanale 6×6. Di rilievo, l’introduzione di garanzie esigibili sulla frequenza delle turnazioni e sulla durata della pausa pranzo, là dove prevista, migliorando allo stesso tempo le modalità e le tempistiche inerenti la pianificazione dei turni e la loro comunicazione alle lavoratrici ed ai lavoratori.

«Come sempre, negli accordi sottoscritti nel gruppo Bper – commenta la coordinatrice Fabi nel gruppo Bper, Antonella Sboro – è stata ribadita e confermata la piena e totale aderenza al contratto nazionale e valorizzato il ruolo della Fabi e delle altre organizzazioni sindacali nella contrattazione di secondo livello del gruppo Bper quale strumento di miglioramento di quanto già sancito dal Ccnl Abi. Per queste ragioni, nell’accordo, le organizzazioni sindacali hanno ribadito che l’adeguato e coerente presidio dei territori non può e non deve prescindere dal mantenimento della rete fisica e raccomandato all’azienda di gestire i grandi cambiamenti legati all’innovazione tecnologica sempre in osservanza delle previsioni del Ccnl in tema banca digitale. Continuiamo a sostenere che, come peraltro certificato nelle intenzioni del piano industriale 2025-27 del gruppo, investire nella costante formazione delle lavoratrici e dei lavoratori orientata alla evoluzione delle conoscenze, competenze e professionalità delle persone del gruppo Bper, che ne rappresentano la più importante risorsa, sia la strada necessaria per una sana evoluzione del gruppo. Di pari passo, devono esserci il rispetto di tutte le norme contrattuali e il tener sempre conto, pur in un ambito in rapida evoluzione come quello delle filiali online, delle esigenze di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, delle fragilità con grande attenzione alla salute delle persone e ai rischi di stress lavoro correlato. Ringrazio tutta la delegazione Fabi per il costante lavoro di squadra».