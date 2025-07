Apertura positiva per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,39%. Nel listino principale solo Stellantis (-3,01%) e Iveco (-0,65%) sono negativi. Guadagnano Leonardo (+1,51%), Moncler (+1,48%) e Bper (+1,33%).

Borse europee in leggero rialzo: in apertura le migliori sono quelle di Parigi e Francoforte, che crescono dello 0,4%, con Londra in aumento dello 0,3%.

Mercati azionari asiatici in tenuta, ma senza una direzione precisa, con gli operatori che attendono ancora chiarezza sui dazi statunitensi.

La Borsa di Tokyo ha terminato a -0,21%, listini cinesi marginalmente positivi.

Il petrolio è ancora in lieve rialzo questa mattina, dopo la chiusura positiva di ieri a New York. Il contratto sul Wti per agosto dale dello 0,27% a 67,72 dollari al barile. Stesso andamento per il Brent per settembre: +0,27% a 69,71 dollari.

Nei cambi l’euro è in rialzo sul dollaro in avvio di giornata. La moneta unica vale 1,1614 contro la divisa statunitense, in rialzo dello 0,16%. Il cambio con lo yen è a 172,77 anche in questo caso in rialzo dello 0,28%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna un lieve aumento a 89 punti base (+0,11%). Il rendimento è a +3,58%.