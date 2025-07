Riaprirà domani, venerdì 18 luglio, al pubblico il sagrato della Basilica di Santa Margherita, oggetto della prima fase di interventi che sta interessando il sito di piazza Caprera per complessivi 150mila euro e che nel corso del 2025 restituirà alla città, restaurato e rinnovato, il suo “cuore pulsante”.

I lavori hanno previsto l’asportazione del cordolo e delle porzioni di risseu ammalorate, quindi la ricostruzione con la posa in opera di un giunto di dilatazione per assorbire le sollecitazioni meccaniche e preservare l’intervento negli anni a venire. Non saranno più posizionati i pilastri anti-parcheggio in pietra risalenti all’epoca in cui la piazza era ancora aperta al transito veicolare.

«Salutiamo con grande soddisfazione la fine di questa fase di lavori per due ragioni – commenta il sindaco, Guglielmo Caversazio -. La prima è che saniamo uno scenario di degrado e di pericolo per i passanti inconcepibile per la natura, anche simbolica, del luogo; la seconda è che riapriamo il sagrato in corrispondenza della Festa Patronale, un risultato che volevamo fortemente».

La fase di interventi che interessa piazza Caprera partirà da metà settembre, con l’asportazione e la ricostruzione della pavimentazione deteriorata.