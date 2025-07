Un corso gratuito per formare una figura professionale strategica per affrontare le sfide sociali nei quartieri periferici, nei comuni dell’entroterra e nelle aree multiculturali della città: è quanto propone Cflc – Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione – Impresa Sociale, ente accreditato per la formazione e i servizi al lavoro in Liguria, con il percorso “Mediatore di Rete e di Comunità”, approvato a giugno e in partenza a settembre.

Il progetto è realizzato dalla Cooperativa nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, in risposta ai bisogni di coesione e inclusione evidenziati dal Piano Sociale Integrato Regionale 2024-2026. Il corso ha durata annuale, fino a giugno 2026 e prevede 15 partecipanti tra occupati e disoccupati. Per quanto riguarda gli occupati, verranno coinvolti gli operatori attivi nei settori sociali di riferimento e interessati ad ampliare le proprie competenze per ricoprire il ruolo proposto. Il corso consentirà loro di sviluppare nuove metodologie di mediazione, facilitazione e lavoro di rete, migliorando l’efficacia degli interventi nei contesti di vulnerabilità sociale. Le persone disoccupate invece, avranno l’opportunità di acquisire una qualifica altamente richiesta nel welfare locale, incrementando così le proprie opportunità occupazionali.

Questa combinazione di profili favorirà lo scambio di esperienze tra professionisti già operativi e nuovi candidati al settore, contribuendo a un approccio formativo dinamico e all’integrazione di competenze tra diverse realtà del terzo settore, servizi sociali e comunità locali.

«Abbiamo pensato a un percorso che unisca formazione, esperienza sul campo e forte radicamento nei bisogni reali del territorio − dichiara Francesco Trocino, direttore di Cflc − il mediatore di rete e di comunità è una figura sempre più necessaria per contrastare marginalità e isolamento, promuovere le relazioni, l’ascolto e le reti di supporto nelle zone più fragili della città».

Genova presenta una serie di fragilità sociali: popolazione anziana (oltre il 28%), presenza crescente di cittadini stranieri (10,8%), spopolamento delle aree interne (oltre -15% dal 2010), tasso di povertà superiore al 23% in alcune periferie. A fronte di questi numeri, si avverte il bisogno di figure capaci di mediare tra istituzioni, servizi e cittadini, facilitare la partecipazione attiva e rafforzare le reti territoriali.

Il Mediatore di Rete e di Comunità è proprio questo: un professionista che lavora sul campo, nei quartieri e nei servizi, per costruire coesione, prevenire l’esclusione sociale e rafforzare il dialogo interculturale.

Il corso prevede 250 ore di formazione teorico-pratica in aula, su temi come mediazione sociale, comunicazione, progettazione partecipata, normativa, gestione dei conflitti, e 250 ore di tirocinio presso cooperative sociali, enti del terzo settore e servizi pubblici.

«Si tratta di una opportunità professionale interessante – aggiunge Trocino – i partecipanti acquisiranno una qualifica utile per lavorare nel settore sociale e comunitario, sia in contesti pubblici sia privati; è anche una occasione di riqualificazione professionale per chi già lavora nel sociale e vuole evolvere verso ruoli di maggiore responsabilità e impatto».

Come partecipare

Occorre compilare la domanda di iscrizione disponibile sul sito oppure ritirarla presso la sede della Cooperativa in Via Varese 2/8 Genova (terzo piano). La domanda e i documenti richiesti andranno presentati in originale presso la sede citata, dal lunedì al venerdì in orario 9/13, entro le ore 13 di venerdì 19 settembre 2025, escluso il periodo dal 9 al 24 agosto compresi per chiusura estiva.

Cos’è Cflc

CFLC – Consorzio Formazione Lavoro e Cooperazione è una impresa sociale in forma cooperativa che raggruppa 23 soci (cooperative sociali, agenzie formative accreditate, fondazioni, centri servizi, agenzie per il lavoro, enti di terzo settore) che operano a Genova, Savona e Imperia. Opera dal 2013 nei settori della formazione professionale, delle politiche attive per il lavoro e dello sviluppo locale. Accreditato presso Regione Liguria promuove corsi per l’inserimento lavorativo, la riqualificazione delle competenze e lo sviluppo delle risorse umane rivolgendosi a giovani, adulti, persone fragili e aziende.

Supporta le persone con orientamento e accompagnamento al lavoro, anche autonomo analizzando i bisogni professionali del territorio. Per le imprese, fornisce consulenze su incentivi, inserimento lavorativo e formazione. Il suo obiettivo è facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro con servizi mirati ed efficaci.