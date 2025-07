Francesco Grossi è il nuovo direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Ospedale Policlinico San Martino. La nomina è avvenuta a seguito del completamento del percorso concorsuale.

Grossi, 59 anni, genovese di nascita, è professore ordinario di Oncologia Medica presso l’Università degli Studi dell’Insubria, dove è attivamente impegnato in attività accademiche e di ricerca. Dal 2021 dirige la Divisione di Oncologia Medica presso l’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese.

In precedenza Francesco Grossi ha ricoperto, dal 2018 al 2021, il ruolo di direttore dell’Oncologia Medica presso la Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Dal 2003 al 2018 ha lavorato presso l’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova, dove ha diretto l’Unità di Oncologia Polmonare, il Laboratorio di Ricerca Traslazionale sul Cancro Polmonare e il Disease Management Team per le neoplasie toraciche.

Il professor Grossi prenderà servizio il prossimo autunno.