Apertura in rialzo per la Borsa di Milano, che torna sopra i 40mila punti. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,74% a 40.055 punti e Piazza Affari si conferma positiva nella prima mezz’ora di scambi, pur tornando sotto la soglia dei 40 mila punti superata in apertura. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,53% sorretto dal balzo di Prysmian (+3,32%), Stm (+2,9%) e Stellantis (+1,7%), che raddoppierà la capacità produttiva di una fabbrica in Marocco entro il 2030. Frenano Buzzi (-1,79%), Popolare Sondrio (-0,54%), A2a (-0,41%).

Anche l’Europa parte positiva: Parigi +0,94%, Francoforte sale dello 0,9%, più contenuta Londra a +0,26%.

Borse asiatiche in rialzo in Asia mentre proseguono le trattative sui dazi con gli Usa in vista della scadenza dei 1 agosto fissata dal presidente Usa Donald Trump. Tokyo ha guadagnato lo 0,6%,

Il petrolio è in rialzo sui mercati delle materie prime. Il Wti con consegna ad agosto guadagna lo 0,7% e viene scambiato a 66,81 dollari al barile, mentre il Brent viene quotato a 68,85 dollari al barile (+0,5%).

Nei cambi l’euro è poco mosso. Viene scambiato con il dollaro a 1,1624 (1,1602 la quotazione di ieri della Bce), mentre con lo yen il rapporto è un euro per 172,48 yen (l’ultima quotazione della Bce è di 172,56).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna una diminuzione a 89 punti base (-0,34%), il rendimento è a +3,6%.