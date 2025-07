Circle Group annuncia la pubblicazione del Bando LogIn Business, un’iniziativa promossa dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il supporto di Ram spa finalizzata a sostenere la transizione digitale e sostenibile del trasporto merci in Italia.

L’iniziativa, pubblicata in data 16 luglio 2025, mette a disposizione un finanziamento complessivo pari a 157 milioni di euro, prevedendo un contributo a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili o un finanziamento in regime de minimis. Le domande potranno essere presentate a partire da fine agosto/inizio settembre tramite modalità Click Day come verrà meglio definito da una circolare del Mit entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Circle Group partecipa come partner specializzato operativo e tecnologico, offrendo alle imprese e alle Associazioni convenzionate un supporto concreto e strutturato. In particolare, Circle (con i propri partner) si occuperà della realizzazione di un check/assessment tecnologico iniziale volto a rilevare le esigenze specifiche di ciascuna realtà, con conseguente declinazione e pianificazione progettuale. Inoltre, curerà la predisposizione del progetto realizzativo e la compilazione della domanda. Le attività di supporto operativo e gestione amministrativa nel caso di aziende associate saranno cura delle associazioni coinvolte.

Il Bando LogIN Business si propone di raggiungere obiettivi ambiziosi, tra cui il potenziamento dell’efficienza della logistica multimodale a livello nazionale, la promozione di un’intermodalità sostenibile e l’incentivazione dell’adozione di soluzioni e piattaforme digitali, con particolare attenzione all’utilizzo della documentazione elettronica (come e-CMR, e-DDT e eFTI). Il bando, inoltre, prevede la possibilità di finanziare moduli di e-Learning finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali dell’iniziativa.

«Il Bando LogIN Business rappresenta una straordinaria opportunità per accelerare la digitalizzazione e la sostenibilità nel settore della logistica, delle spedizioni e del trasporto intermodale, ambiti strategici per la competitività del nostro Paese – Luca Abatello, ceo di Circle Group -. Siamo prontissimi a mettere a disposizione delle imprese tutta la nostra esperienza tecnologica, progettuale, per accompagnarle con efficacia in ogni fase di questo importante percorso, contribuendo così a costruire un sistema logistico più efficiente, innovativo e sostenibile, come da piano industriale “Connect 4 Agile Growth”».

“Circle Group si propone come partner per accompagnare le imprese in tutte le fasi del percorso previsto dal bando, offrendo un servizio completo che parte dall’analisi di ammissibilità e dalla progettazione, fino alla predisposizione e invio della domanda e al supporto nella fase di rendicontazione. Il gruppo mette inoltre a disposizione soluzioni tecnologiche concrete (MILOS®, KMASTER®, INFOBLU®, MASTERSPED®, STARTRACKING® in primis) per la digitalizzazione dei processi logistici, che includono la dematerializzazione documentale (come e-CMR e e-DDT), la eFTI platform, gli strumenti per garantire l’interoperabilità con i nodi logistici, le soluzioni di telematica avanzata ed integrata, i moduli federativi, la telematica a bordo dei mezzi di trasporto e degli equipment”.

Il supporto al bando Login Business rientra nelle componenti strategiche correlate al Piano Connect 4 Agile Growth e Circle Group ha costituito da inizio Pnrr un team specializzato in merito.

Per ricevere aggiornamenti, richiedere chiarimenti o avviare il percorso di candidatura, è possibile contattare: loginbusiness@circletouch.eu.