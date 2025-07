Pitelli sarà oggetto di una serie di lavori decisi dal Comune della Spezia per migliorarne la viabilità, la sicurezza e la qualità della vita. La giunta comunale questa mattina ha approvato l’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche finanziato, inserendovi gli interventi a Pitelli.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con la Pro Loco di Pitelli e i residenti, risponde all’esigenza emersa nei mesi scorsi di aumentare la disponibilità di parcheggi e rendere più accessibili gli spazi pubblici. L’intervento prevede la realizzazione di nuove aree di sosta, la costruzione di marciapiedi, la razionalizzazione della circolazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «Il progetto appena approvato per la realizzazione di 47 nuovi stalli a Pitelli per auto e moto conferma, ancora una volta, che il tema dei parcheggi è una delle priorità della nostra amministrazione e si inserisce nell’ampio programma di interventi di manutenzione nel borgo, come i rifacimenti di reti idriche e del gas, a cui seguirà un piano di asfaltature. Lo abbiamo dimostrato sin dal primo mandato, intervenendo in tutta La Spezia, non solo nel centro storico, per creare nuovi posti, laddove le precedenti giunte di centrosinistra avevano completamente trascurato il problema, ignorando i disagi dei cittadini e dimenticandosi di pianificare le necessarie aree di sosta. In questi anni, abbiamo aumentato in modo significativo i parcheggi in città: dai nuovi stalli di via Viano, Montepertico e Canaletto, al raddoppio dei parcheggi di interscambio in piazzale Pozzuoli e in piazza D’Armi, gratuiti per le prime 12 ore e collegati da navette, fino agli interventi in via del Montale, nel borgo di Marola, in via XXI Reggimento Fanteria e nel quartiere di Gaggiola, con la riqualificazione di via San Francesco che ha permesso di ricavarne di ulteriori. Stiamo inoltre valutando la possibilità di realizzare un altro parcheggio in centro città”.

In via Canarbino saranno ricavati 13 nuovi stalli dedicati a moto e scooter, mentre in un’altra porzione della stessa via verranno realizzati 14 nuovi parcheggi per autovetture e ulteriori 4 per scooter. In via Umberto Biancamano è prevista la creazione di 11 stalli per auto, mentre in via Pitelli e in piazza IV Novembre si interverrà con opere di riqualificazione urbana che includeranno anche la realizzazione di 5 nuovi parcheggi per autovetture.

Complessivamente, al termine dei lavori, il borgo potrà contare su 30 nuovi stalli per auto e 17 per scooter e moto, migliorando sensibilmente la disponibilità di sosta e la fruibilità degli spazi pubblici.

L’intervento, per un importo complessivo di 567.000 euro, sarà interamente finanziato dal Fondo Strategico della Regione Liguria, a seguito della candidatura presentata dall’amministrazione comunale e ritenuta meritevole dagli uffici regionali.