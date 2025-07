Linea Blu, il programma condotto da Donatella Bianchi e Fabio Gallo, è stato realizzato quest’anno in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le AdSP italiane, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

Sabato 19 luglio alle ore 14 su Rai Uno verrà trasmessa la puntata speciale inserita nel contenitore “Porti d’Italia”, un progetto che permetterà di viaggiare anche all’interno del porto spezzino, che sta diventando un esempio globale per sostenibilità e innovazione.

Linea Blu si addentrerà quindi nel porto della Spezia, che sta facendo della sostenibilità il suo punto di forza. Le telecamere si soffermeranno sull’avanzato sistema di trasporto container via treno, una scelta strategica nel segno della sostenibilità ambientale che ha raggiunto la percentuale del 37% e pone lo scalo spezzino al primo posto in Italia. Nel corso della puntata si scoprirà come migliaia di container viaggiano su rotaia, collegando il porto all’entroterra in modo efficiente ed eco-compatibile: un esempio concreto di logistica intermodale all’avanguardia. Il “viaggio” documentato del container parte dal Molo Fornelli, all’interno del terminal Lsct – Gruppo Contship, per proseguire lungo i binari e alla stazione della Spezia Marittima, interna allo scalo, per arrivare al retroporto di Santo Stefano di Magra e oltre. Protagonisti di questo servizio sono Alessandro Pellegri, direttore delle Operazioni tecniche e operative del terminal Lsct-Gruppo Contship e Marco Aliotta Pianificatore Ferroviario di Lssr- La Spezia Shunting Railways.

La puntata documenterà poi il primo step della trasformazione del waterfront cittadino, che restituirà alla città il suo rapporto con il mare, attraverso la costruzione di un nuovo molo per le navi da crociera. La narrazione della dinamica dei lavori di costruzione della struttura è affidata a Simone Murro, direttore Tecnico di Cantiere – Fincosit.

Il porto sta puntando anche sull’elettrificazione delle banchine, un passo cruciale per ridurre le emissioni delle navi in sosta, consentendo loro di spegnere i motori e collegarsi alla rete elettrica da terra, contribuendo a un’aria più pulita e a un porto più silenzioso. A svelare il complesso funzionamento della cabina di trasformazione e del robot che collegherà i cavi alla nave è Ludovico Basile, responsabile della Power Conversion Division di Mont-ele, la società che ha realizzato la prima cabina. Sostenibilità, innovazione e azioni per mitigare l’impatto del porto sull’ambiente circostante sono al centro del servizio realizzato all’interno del Terminal del Golfo con l’intervista a Serena Carassale, specialista in sostenibilità del Gruppo Tarros.

Linea blu svelerà anche il cuore pulsante della nautica: il “Miglio Blu”, il tratto di costa che ospita, in poco più di un miglio marino, alcuni dei più rinomati cantieri navali al mondo, veri e propri atelier del mare dove nascono gli yacht di lusso più esclusivi e tecnologicamente avanzati. Qui protagonista è Laura Barcellone, project manager dei Cantieri Baglietto.

La puntata si soffermerà anche sulle bellezze e le altre eccellenze del Golfo: dalla baia di Santa Teresa, sede per la lavorazione dei muscoli, alla coltivazione delle ostriche. Linea blu mostrerà non solo la bellezza incontaminata di questo tratto di costa e la tradizione dell’ostricoltura, ma anche un affascinante progetto scientifico di economia circolare. La telecamera si soffermerà poi sull’Isola di Palmaria, Porto Venere fino ai confini del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Durante la puntata verrà raccontata anche la diga foranea, l’opera di ingegneria idraulica che protegge il porto fin dal XIX secolo, e il Palio della Spezia.