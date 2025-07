A Chiavari è stato prorogato fino alle 12 del 1° agosto 2025 il termine per effettuare l’iscrizione o il rinnovo alla mensa scolastica per l’anno scolastico 2025/2026.

I genitori potranno iscrivere i propri figli per la prima volta online o rinnovare l’iscrizione già attiva alla mensa (con codice PAN) sul portale del Comune di Chiavari. Sarà necessario regolarizzare eventuali pendenze prima dell’iscrizione, poiché l’accesso al servizio sarà garantito solo per gli utenti in regola con i pagamenti.

È possibile inoltre richiedere diete speciali per motivi sanitari o etico-religiosi, ed è confermata anche la possibilità di esenzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica per i residenti con Isee pari o inferiore a 5.000 euro.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web istituzionale o contattare l’ufficio via e-mail mensascolastica@comune.chiavari.ge.it o ai numeri 0185 365230 – 0185 365362 – 0185 365499