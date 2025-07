Per aiutare le imprese artigiane che hanno subito danni a causa dei blackout verificatisi a fine giugno, Eblig, l’Ente bilaterale dell’artigianato ligure, ha attivato una misura straordinaria di sostegno economica.

Le aziende danneggiate dagli eventi eccezionali accaduti nei giorni 20, 27, 28 e 30 giugno 2025, che hanno colpito in particolare i comuni di Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore e Savona, possono presentare domanda per ottenere un contributo fino a 10.000 euro, pari al 20% del danno subito, calcolato nel dettaglio come segue: 100% per danni a strutture, attrezzature e perizia tecnica, 80% per danni alle scorte.

Per poter accedere all’incentivo relativo al blackout è necessario che le imprese artigiane siano regolarmente iscritte a Eblig in particolare in regola con i versamenti relativi agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. La domanda è corredata da idonea documentazione attestante il danno subito a scorte e attrezzature e l’interruzione dell’attività. Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell’evento.

«Si tratta di una misura importante per sostenere concretamente le imprese colpite da blackout che, in molti casi, hanno comportato danni materiali e interruzioni delle attività produttive – dichiara Fulvia Direttore di Confartigianato Savona – Il nostro ente bilaterale, si conferma un sostegno concreto per gli artigiani, offrendo contributi su vari ambiti. Invitiamo tutte le imprese in possesso dei requisiti a contattarci quanto prima».

Per ulteriori informazioni e per l’assistenza nella compilazione della domanda, Confartigianato Savona è a disposizione con i propri consulenti nelle sedi territoriali.