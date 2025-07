Apertura leggermente positiva per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,25%. Nel listino principale guadagnano Prysmian (+1,91%), Stellantis (+1,84%) e Stmicroelectronics (+1,60%). In calo Recordati (-1,02%) e Italgas (-0,93%)

Borse europee in marginale rialzo in apertura di giornata: Parigi e Francoforte in crescita dello 0,1%. Piatto l’avvio del listino di Londra.

Mercati azionari asiatici generalmente in leggero rialzo nell’ennesima fase delle tensioni sui dazi Usa. La Borsa di Tokyo sale di mezzo punto percentuale. Listini cinesi limati di qualche frazione dopo la raffica di dato macro da Pechino.

Prezzo del petrolio in lieve calo sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna ad agosto passa di mano a 66,76 dollari al barile con una flessione dello 0,33% mentre il Brent con consegna a settembre è scambiato a 69,07 dollari al barile con una riduzione dello 0,20%.

Nei cambi euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1683 dollari con un avanzamento dello 0,16% e a 172,4300 yen con una crescita dello 0,06%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna una diminuzione a 88 punti base (-0,45%), il rendimento è a +3,59%.