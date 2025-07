Sono aperte le iscrizioni al corso di mediatore di rete e di comunità (2 edizioni – Tigullio e Genova) e mediatore interculturale (2 edizioni – Tigullio e Genova) organizzati dall’Ente di Formazione Villaggio del Ragazzo in Ats con ISforcoop ets.

Il termine per l’iscrizione è fissato per il 28 agosto alle 12.

Questi percorsi formativi rappresentano un’importante occasione per acquisire competenze professionali in settori con ottime prospettive occupazionali.

Ciascuna edizione corsuale è aperta a 15 partecipanti e prevede lo svolgimento di uno stage in enti e aziende dei territori del Tigullio e di Genova.

Dettagli dei corsi per mediatori



1 – Mediatore interculturale – Ed. 1 – Tigullio presso Villaggio del Ragazzo; Ed. 2 – Genova presso Isforcoop

Un percorso di 500 ore (250 aula/laboratorio + 250 in azienda), che forma figure professionali in grado di svolgere l’attività di intermediazione linguistica e culturale tra l’immigrato e il personale della struttura/istituzione italiana di accoglienza.

Aiuta le istituzioni italiane a relazionarsi con l’utente, favorendo la comunicazione con figure come medici, insegnanti, magistrati e avvocati, impiegati pubblici e operatori della formazione e dei servizi per l’impiego, personale delle carceri.

2 – Mediatore di rete e di comunità – Ed. 1 – Tigullio presso Villaggio del Ragazzo; Ed. 2 – Genova presso Isforcoop

Un percorso completo di 500 ore (200 aula/laboratorio + 50 project work + 250 ore di stage), finalizzato al conseguimento della qualifica di mediatore di rete e di comunità, figura che opera ad ampio raggio sul territorio nell’ambito del sociale, della salute, dell’educazione, della formazione e del lavoro.

Viene inserito nel contesto operativo sia del privato sociale che dei diversi servizi sociali territoriali e ministeriali, individuando e attivando i nodi significativi delle reti locali.

Una risposta alla domanda di occupazione e competenze

L’ente di formazione Villaggio del Ragazzo in ATS con Isforcoop ets, attraverso il bando della Regione Liguria “Avviso a presentare operazioni relative a percorsi formativi finalizzati all’acquisizione delle qualificazioni di mediatore interculturale e mediatore di rete e di comunità” offre una formazione di qualità a chi è in cerca di occupazione e, al contempo, una risposta alle esigenze delle realtà del territorio che necessitano di personale adeguatamente aggiornato. Il bando regionale ha infatti finanziato percorsi aperti sia a occupati che disoccupati, con una forte metodologia di alternanza che combinano formazione e stage in azienda, con l’obiettivo di favorire l’occupazione e lo sviluppo della rete territoriale. Potranno essere riconosciuti crediti formativi sulla parte del corso inerente al tirocinio curriculare/allo stage ai richiedenti in possesso di almeno 24 settimane di esperienza lavorativa pregressa certificata integrata e coerente con il percorso formativo.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 28 agosto, presso le segreterie del Villaggio del Ragazzo e di Isforcoop ets, o via email, seguendo le modalità indicate sul sito.

Per informazioni e contatti:

Villaggio del Ragazzo – Corso IV Novembre 115, San Salvatore di Cogorno (GE) – Tel. 0185 375230 – Email: segreteria.fp@villaggio.org – www.villaggio.org

Isforcoop ets, Salita Nuova Nostra Signora del Monte 3c – Genova (GE) – tel. 010 837301 –www.isforcoop.it