Giovanni Costaguta, di Yachtline Arredomare 1618, è stato confermato presidente di Genova For Yachting, l’associazione, che con circa 60 soci, rappresenta il cluster della nautica professionale genovese; rinnovato anche il comitato esecutivo e i portavoce delle cinque categorie di associati.

Nel corso dell’assemblea svoltasi nei giorni scorsi, sono stati designati i nuovi membri del comitato esecutivo per il triennio 2025-2028 in relazione alle cinque categorie di attività.

Per i cantieri: Giovanni Costaguta (Yachtline Arredomare 1618), Alberto Amico (Amico & Co), Ennio Luglio (Cantieri Navali Genovesi) e Nicolò De Angelis (Genoa Sea Service).

Per la categoria marine sono stati nominati Fabio Pesto (Marina Molo Vecchio) e ancora Alberto Amico, in rappresentanza anche di Waterfront Marina by Amico & Co.

Nel settore servizi fanno parte del comitato esecutivo: Fabio Pesto (Pesto Sea Group), Attilio Bruno (Agenzia Nautico CSN) e Fulvia Linari (Sea Metria).

Per le aziende specializzate sono stati scelti Gabriele Randi (Tecnomarine), Luca Serventi (Gruppo Boero) e Stefano Belgrano (Ranieri Tonissi).

Per i professionisti entrano Cinzia Farinetti (Studio Commercialista Farinetti) e Cecilia Vernetti (Studio Legale Camera Vernetti).

Giovanni Costaguta è stato confermato presidente, e sono stati inoltre eletti i portavoce delle diverse categorie: per la cantieristica, Alberto Amico ed Ennio Luglio rappresenteranno rispettivamente le aree di Levante e di Ponente; per marine & servizi, il portavoce sarà Fabio Pesto; per i servizi, con delega alla formazione, è stato nominato Attilio Bruno; per i professionisti, Cinzia Farinetti; e per le aziende specializzate, Gabriele Randi.

Confermati e rinnovati i tavoli tematici

Nel corso della relazione programmatica, sono stati confermati e rinnovati anche i principali tavoli di lavoro tematici dell’associazione. Tra questi, il tavolo su relazioni istituzionali e gestione delle questioni locali, che continuerà a interfacciarsi con enti e istituzioni per rappresentare gli interessi del settore; il progetto Genova 2030, dedicato alle infrastrutture portuali e urbane con un focus sulla sostenibilità; il tavolo Mestieri, incentrato sulla formazione e sull’occupazione in collaborazione con scuole, università e il Blue Skills Village del Genova Blue District; l’iniziativa Genova nel Mondo, che promuove la presenza della città nei principali eventi e fiere internazionali dello yachting, come il MYBA Charter Show, il Salone Nautico di Genova e il Cannes Yachting Festival; e infine il tavolo Ambiente, impegnato nella sensibilizzazione delle aziende associate sui temi della sostenibilità e nello sviluppo di un bilancio ambientale condiviso.

Cos’è Genova for Yachting

Genova for Yachting rappresenta il cluster della nautica professionale genovese che oggi riunisce 58 realtà nei settori di Servizi, Marina, Cantieri, Tecnologie, Professionisti. Espressione del saper fare italiano e della vocazione storica di Genova per il mare, le aziende di Genova for Yachting si confrontano con successo in un settore internazionale con altissimo livello di competizione. Nata nel 2017, le realtà di Genova for Yachting nel 2023 hanno complessivamente attivato un giro di affari sul territorio stimato da THEA nello studio sull’impatto di 630 milioni di Euro lungo tutta la filiera; l’impatto occupazionale sostenuto dal comparto complessivamente ha raggiunto i 3150 addetti. Nel Porto di Genova le realtà di GFY occupano il 2% della superficie totale (360mila m2).

I soci di Genova for Yachting

Elenco soci al 10 luglio 2025: Ab Volt srl, Acier Steel srl, Agenzia Nautica Csn Sas, Amico Servizi srl, Amico&Co spa, Cambiaso Risso Marine spa, Cantieri Navali Di Sestri srl, Cantieri Navali Genovesi srl, Centro Servizi Nautici Snc, Cinzia Farinetti, Clever Synergy srl, Cn Sat srl, Cooperativa Steel Works srl, Eazy Bunker srl, Femo Bunker srl, First srl, Gatti srl, General Marine srl, Genoa Sea Service srl, Genoa Yachts srl, Genova Rent srl, Gis International Supplies srl, Gm Odone srl, Gruppo Boero spa, Hdb srl, I.Ma.S.Co srl, Interni Navali Genovesi srl, Jonassohn srl, Lisi Arredamenti srl, Marina Genova Aeroporto srl (S.S.P. Società Sviluppo Porti srl), Marina Molo Vecchio Crociere srl, Marina Molo Vecchio srl, Mb Rent srl, Molo Vecchio Marine Supplies srl, Motonautica Cuneo srl, Motonautica Sorin Diesel Sas, Nuova Vernazza srl, O.A.G.S. srl, Pesto Sea Group srl, Ranieri Tonissi spa, Rimeta srl, San Giorgio Shipping Services srl, Scs Ship&Crew Services srl, Seametria srl, Siccardi Brigante & C., Southern Wind Italia Pyt, Stb – Italia srl, Studio Bw&Co, Studio Camera Vernetti, Studio Legale Bonelli Erede, Studio Legale Mordiglia, Studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni, Sun And Shade srl, Tecnomarine srl, Vampa srl, Viacava Yach Painting srl, Yachtline Arredomare 168 spa, Zunino Marmi srl.