Termomeccanica Pompe (gruppo Trillium Flow Tecnologies) progetterà, costruirà e fornirà otto complessi sistemi di pompaggio per la realizzazione del reattore a fusione nucleare di tipo sperimentale di Saint Paul Les Durance, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dove è anche attivo il Centro di ricerca e sviluppo Cea (Centre d’Energie Atomique) di Cadarache. Il reattore, chiamato Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor), è un progetto pionieristico nel quale sono impegnate 35 nazioni di tutto il mondo.

La maxicommessa è stata assegnata alla società spezzina che ha superato una concorrenza internazionale. Termomeccanica Pompe aveva già vinto nel 2022 la gara per la fornitura di una pompa destinata al sistema di raffreddamento del circuito ausiliario della centrale, a supporto dell’operatività del circuito nucleare oggetto dell’attuale fornitura.

Ora, con l’acquisizione di questa commessa, la società, fortemente impegnata nella sostenibilità è chiamata alla progettazione e fornitura di otto sistemi di pompe destinate al circuito primario del reattore termo nucleare sperimentale, sistemi che richiedono il superamento – oltre alla corrispondenza agli standards delle stringenti normative di sicurezza relative al nucleare – di diversi ordini di sfide ingegneristiche: dalla resilienza delle pompe in ambienti aggressivi (protezione dai campi magnetici) alle implicazioni di carattere strumentale legati alle condizioni del campo magnetico circostante.

La fornitura farà parte del sistema termo idraulico Ibed Phts, che fornisce acqua demineralizzata per raffreddare il plasma del processo di fusione all’interno del reattore sotto vuoto atmosferico.

Sotto il profilo più strettamente tecnologico e di sicurezza i sistemi di pompaggio sono progettati secondo le linee guida Rcc Règles de Conception et de Construction des matériaux mécaniques (M) et électriques (E) des lots nucléaires, gli standard Api (American Petroleum Institute) e Iec (Commissione Elettrotecnica Internazionale), seguendo anche e Asme (American Society of Mechanical Engineers).

Quanto ai tempi le attività di ingegneria richiederanno 18 mesi mentre produzione e collaudo finale richiederanno 24 mesi.