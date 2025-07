Fincantieri e Oceania Cruises – brand di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. – hanno celebrato oggi la consegna di Oceania Allura nello stabilimento di Sestri Ponente. La nave è l’ultima unità entrata a far parte della flotta dell’armatore ed è gemella di Oceania Vista, consegnata dallo stesso cantiere nel 2023.

Alla cerimonia hanno partecipato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Luigi Matarazzo, direttore generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri, Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., e Jason Montague, chief luxury officer di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

“Con una stazza lorda di circa 68.000 tonnellate, una lunghezza di 246 metri e una capacità di accogliere 1.200 ospiti in 600 cabine – si legge in una nota di Fincantieri – Oceania Allura rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di Oceania Cruises verso un’offerta che unisce eleganza, alta cucina e viaggi orientati alla scoperta delle diverse destinazioni. Gli interni, caratterizzati da ambienti raffinati e accoglienti, sono stati progettati per garantire il lusso e l’intimità distintivi delle navi da crociera di piccole dimensioni del brand, con un design rinnovato e contemporaneo. La nuova unità si distingue anche per l’elevato livello di innovazione, pensato in un’ottica di sostenibilità”.

Con le due navi da crociera ordinate di recente, il piano di espansione di Oceania Cruises prevede ora un totale di quattro unità di nuova generazione, con consegne previste tra il 2027 e il 2035. Un risultato che testimonia la solidità di una strategia industriale di lungo termine e riflette una collaborazione duratura e orientata al futuro.

È già in costruzione, inoltre, nello stabilimento di Marghera, Oceania Sonata, prima unità della nuova classe Sonata, che accoglierà 1.390 passeggeri e che verrà consegnata nel 2027. Seguirà, nel 2029, la nave gemella, Oceania Arietta.