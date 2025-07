Borsa: l’apertura segna un Ftse Mib in rialzo, ma dura poco

L'avvio della giornata finanziaria, i titoli in evidenza, le quotazioni di petrolio ed euro, lo spread

Avvio in rialzo per la Borsa di Milano . L’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in aumento dello 0,32% a 40.951 punti. Dopo i primi scambi Piazza Affari si muove attorno alla parità, con il Ftse Mib che ieri aveva aggiornato i massimi dal 2007. Il listino milanese cede lo 0,08%, appesantito da qualche presa di beneficio sulle banche, dopo le corse delle ultime sedute. Guidano i ribassi Iveco (-2,3%) e Unicredit (-0,9%), che attende il responso del Tar sul Golden Power. Si mettono in luce Brunello Cucinelli (+1,9%), Campari (+1,7%) e Stellantis (+1,3%)

