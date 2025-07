Intesa Sanpaolo accompagna la crescita sostenibile di Vernazza Autogru con un finanziamento di 5 milioni di euro. Con il sostegno del Gruppo bancario la società ligure, presente sul mercato dal 1946 e operativa nel campo del sollevamento, dei lavori aerei a mezzo piattaforme e dei trasporti eccezionali, realizzerà nuovi investimenti in beni strumentali nel settore strategico del sollevamento con autogru telescopiche.

Con un parco macchine di oltre 250 unità, costituito da autogru telescopiche, cingolate e tralicciate, piattaforme aeree, semoventi, autocarri, trattori stradali, rimorchi, semirimorchi e veicoli ed attrezzature speciali, Vernazza Autogru offre alla propria clientela un servizio completo, dallo studio e progettazione, alla consulenza tecnica altamente qualificata, fino alla realizzazione dei progetti. Le tecnologie più aggiornate del settore del sollevamento si evolvono di pari passo con il costante e crescente percorso di formazione che l’azienda privilegia da sempre per il personale, mettendo a disposizione con la propria scuola iter formativi tali da assicurare un’elevata e completa preparazione professionale. Vernazza Autogru, nel costante processo di consolidamento della sua attività, è sempre stata molto attenta all’innovazione tecnologica dei propri mezzi, privilegiando e integrando totalmente il rispetto dell’ambiente circostante. La flotta è pertanto cresciuta in un’ottica di sostenibilità “green” con nuovi mezzi a ridotte emissioni, a un solo motore termico diesel e, nelle più recenti acquisizioni, anche con la dotazione di un kit particolare per l’utilizzo di un motore elettrico semplicemente alimentato dalla rete. Ciò ha permesso alla sua clientela di proporsi anche per lavorazioni in ambienti coperti, con la più ampia riduzione sia in termini di emissioni sia del livello acustico a sostegno e nel rispetto dell’ambiente e del personale in attività.

Per Intesa Sanpaolo, è fondamentale promuovere lo sviluppo di un’economia sostenibile, accompagnando l’impegno e gli investimenti delle imprese nei tre ambiti ESG. Il Gruppo mette a disposizione uno specifico finanziamento denominato S-Loan Progetti Green, nel quale rientra quello concluso con Vernazza Autogru, destinato alle aziende che realizzano progetti in grado di generare un impatto positivo dal punto di vista ambientale su processi, prodotti, tecnologie. Il finanziamento prevede condizioni agevolate, con un meccanismo di premialità sul tasso al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento sotto il profilo ambientale, sociale e di governance.

Diego Vernazza, presidente e amministratore delegato di Vernazza Autogru: «Sono molto compiaciuto di consolidare, grazie a questa rilevante operazione finanziaria, il percorso di sviluppo dell’azienda con il Gruppo Intesa Sanpaolo, da sempre al nostro fianco nelle più significative operazioni di investimento per il settore del sollevamento. La storicità e la forza di questo nostro legame offre nuove spinte e stimoli alla nostra mission, in un’ottica che, oltre alla crescita del nostro business, vuole anche essere a salvaguardia dell’ambiente in cui operiamo quotidianamente. Da questo obiettivo nasce il progetto green a cui Vernazza Autogru da tempo aderisce con un’attenta valutazione delle tematiche di sostenibilità ambientale oggi imprescindibili per un futuro integrato ai temi ESG.»

Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo: «Come banca di riferimento per la crescita del territorio, intesa Sanpaolo considera la sostenibilità un fattore di sviluppo per le imprese, in termini di fatturato e di ebitda. L’operazione con Vernazza Autogru ci consente di supportare un’eccellenza, non solo locale, che ha sempre investito su innovazione, capitale umano, internazionalizzazione. Attraverso strumenti finanziari all’avanguardia, che si concentrano su obiettivi ESG e circular economy, accompagniamo i progetti delle nostre imprese e la loro capacità di competere in Italia e nel mondo. Dall’avvio di queste iniziative abbiamo erogato alle imprese della Liguria circa 300 milioni di euro».