Laura Forzano, presidente di Fimaa Confcommercio Savona e membro del consiglio di Confcommercio Savona, lo scorso fine settimana è stata eletta nuovamente quale membro del consiglio nazionale di Fimaa, la Federazione italiana mediatori agenti d’affari aderente al sistema Confcommercio che rappresenta tutto il comparto della mediazione e che vanta 11 mila associati su tutto il territorio nazionale.

Forzano resterà in carica anche per il quinquennio 2025-2030, dopo che ha già svolto il mandato 2020-2025.

«Sono molto onorata della riconferma – sottolinea Forzano, che a Savona come presidente Fimaa rappresenta oltre 250 associati – poter proseguire il lavoro al tavolo nazionale non è solo un riconoscimento al lavoro fatto negli anni passati, ma rappresenta una spinta per proseguire con ancora più energia nell’affrontare le sfide del futuro e rappresentare al meglio la voce dei mediatori agenti d’affari».