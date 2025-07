Circle affiancherà Attilio Carmagnani nell’ottimizzazione dei processi logistici e documentali dello stabilimento genovese.

Il nuovo progetto Milos® Tap ha previsto l’implementazione della Truck Appointment Platform (Tap), una soluzione digitale sviluppata da Circle Group per ottimizzare le attività di ritiro e consegna presso realtà industriali strutturate come quella di Carmagnani, storico operatore attivo nel commercio internazionale e nello stoccaggio di prodotti chimici.

La piattaforma consente una pianificazione più efficiente degli slot operativi – fasce orarie prenotabili per le operazioni di carico e scarico – riducendo i tempi di attesa e la congestione nei flussi logistici. Inoltre, automatizza le comunicazioni tra gli attori coinvolti e consente una gestione più efficace delle risorse e infrastrutture operative, con benefici concreti in termini di efficienza operativa e riduzione dei costi. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di evoluzione digitale dell’intera supply chain industriale del cliente.

Nel breve termine, Milos® Tap consentirà la dematerializzazione delle procedure di accettazione, una riduzione dei tempi di attesa per gli autisti e, di conseguenza, l’ottimizzazione del traffico all’interno dell’area. Questo si tradurrà in una gestione più efficiente delle tempistiche da parte degli autisti e in una organizzazione automatizzata degli avvisi in caso di scadenza delle certificazioni. A medio-lungo termine, sarà possibile gestire in modo proattivo e anticipato le finestre temporali per ritiro e consegna, individuando tempestivamente eventuali criticità che possano insorgere durante la missione. Inoltre, l’integrazione tra le piattaforme IT potrà essere ulteriormente migliorata, fino ad arrivare all’ottenimento di una certificazione digitale del servizio di filiera che garantisca un processo completamente digitalizzato e conforme alle normative di settore.

La piattaforma, accessibile sia via web sia tramite mobile app dedicata, consente ai trasportatori di prenotare gli slot messi a disposizione dal nodo in autonomia, anticipando le fasi di accettazione e migliorando la pianificazione operativa. Tra le funzionalità chiave vi è il tracciamento eventi in tempo reale, le notifiche push (mail, app), il caricamento documenti digitali, la gestione missioni e l’interfaccia user-friendly in più lingue. L’interfaccia utente dell’app Tap è semplice e guidata, con istruzioni chiare e simboli intuitivi. L’esperienza complessiva è pensata per essere rapida, lineare e adatta anche a utenti non esperti, consentendo una gestione diretta e intuitiva delle attività.

Emilio Carmagnani, General Manager di Attilio Carmagnani “AC”, afferma: «Prosegue il percorso di digitalizzazione dei nostri processi: a regime questo progetto ci porterà a essere fortemente integrati digitalmente con i nostri partner logistici rafforzando la nostra posizione di hub integrato per la movimentazione via mare, strada e ferrovia di prodotti chimici».

«La collaborazione con Attilio Carmagnani “AC” conferma la nostra capacità di accompagnare realtà industriali complesse in un percorso di digitalizzazione reale e progressivo – commenta Luca Abatello, ceo di Circle Group -. Grazie alla piattaforma Milos® Tap, mettiamo a disposizione soluzioni e servizi federativi che, insieme ad un approccio collaborativo tra attori e l’adozione di tecnologie innovative e intelligenti, contribuiscono concretamente alla sostenibilità, all’efficienza e alla sicurezza delle operazioni».