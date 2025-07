È arrivata ieri alle organizzazioni sindacali da parte di Tossini il documento che apre la procedura di licenziamento per nove addetti attualmente impiegati presso l’unità operativa di Savignone e gli uffici.

“Siamo semplicemente sconcertate – spiegano in una nota congiunta Donatella Lamanna, Laura Tosetti e Valeria Rabaglia, rispettivamente segretaria regionale Fai Cisl Liguria, segretaria generale Flai Genova e segretaria generale Uila Liguria – rispetto a questa decisione. Esprimiamo forte preoccupazione e contraddittorietà. Ciò anche alla luce di quanto emerso durante l incontro formale del 16 giugno scorso, nel quale l’azienda comunicava di non voler prorogare la cassa integrazione pur avendone ancora la possibilità. Dopo l’incendio che ha distrutto la fabbrica il 2 giugno 2024, l’azienda era riuscita a ripartire pur nelle oggettive difficoltà, come ci è stato confermato nell’ultimo incontro in Confindustria”.

Secondo le rappresentanti sindacali “Pur non essendo la situazione florida nel complesso lo stato di salute poteva reggere l’impatto del mercato. Con questa comunicazione formale e ufficiale, si segna un cambio di rotta assolutamente incomprensibile e drammatico per le persone coinvolte e delle loro famiglie. È già stato calendarizzato un incontro in Confidustria per il 9 luglio, per cercare di far revocare la procedura“.