Venerdì 11 luglio, alle 17.30, evento pubblico di inaugurazione del restauro del parco di Villa Durazzo dopo i lavori finanziati dal Pnrr per un importo di 2 milioni di euro ed eseguiti fra gennaio 2023 e marzo 2025.

L’intervento ha previsto diverse componenti, a partire dal restyling del giardino con la messa in sicurezza degli alberi e la ripiantumazione di nuove essenze. Nuovi prati a sfalcio ridotto hanno permesso di aumentare la biodiversità del sito, i risseu restaurati e i muri restituiti a nuova vita con la tecnica del cuci-scuci hanno invece riconsegnato al Parco il fascino delle sue remote origini, protetto ora da nuove vie di esodo delle acque meteoriche e dai tiranti necessari per contrastare la spinta del terreno.

Anche la componente architettonica e scultorea ha tratto beneficio dal restauro: statue, balaustre, parti in ferro, fontane e muri intonacati storici su due ingressi sono stati oggetto d’intervento e su di loro, adesso, “piove” la luce dei nuovi pali in ghisa, fulcro della nuova impiantistica insieme a wi-fi, impianto di irrigazione e di compostaggio per rifiuti vegetali.

Sicurezza e accessibilità, quindi: sono stati messi in sicurezza il cancello principale e i locali ipogei, interessati da recenti crolli; sono stati installati i dispositivi di videosorveglianza e posata una rete anticaduta.

Tutti gli interventi sono descritti sul nuovo sito web di Villa Durazzo, con contenuti multimediali e modelli di realtà aumentata, epicentro di una strategia di promozione che prevede diverse giornate informative. Fra le curiosità, una “collezione di semi” delle piante presenti nel Parco, dall’elevata valenza didattica, che sarà esposta nell’aula didattica di Villa Nido e la messa a dimora di due arnie con alveari.