Il prossimo 15 luglio, alle ore 17 presso il Center Tower Genova Airport Hotel, la Fiom Cgil di Genova organizza il convegno dal titolo “La siderurgia a Genova: quale futuro?”.

La situazione di incertezza sul futuro della siderurgia impone una riflessione collettiva che porti a obiettivi e scelte condivise a tutela del lavoro, dell’occupazione e dello sviluppo produttivo del nostro Paese. Genova in questo deve essere centrale, guardando alle aree siderurgiche di Cornigliano, vincolate dall’Accordo di programma firmato nel 2005, e in collegamento con lo sviluppo dei siti siderurgici del nord.

Specificatamente alla realtà genovese, durante l’incontro si terrà, a cura di Antonello Mordeglia componente del Board Danieli spa, la presentazione dell’ipotesi di forno elettrico nelle aree di Cornigliano.

Il programma del convegno, moderato da Armando Palombo, Rsu Acciaierie d’Italia in A.S., prevede i saluti di Marina Begotti per Acciaierie d’Italia in A.S., Edoardo Rixi vice ministro dei trasporti, Silvia Salis sindaca di Genova, Alessio Piana consigliere delegato Sviluppo Economico e industria della Regione Liguria seguiti dai contributi di Don Carzino ARMO Cappellani di fabbrica e Luca Barigione presidente Federmanager Genova. Le conclusioni sono affidate a Stefano Bonazzi segretario generale Fiom Cgil Genova.