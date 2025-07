Riaperta la prima galleria da Sestri Levante verso Moneglia, detta ‘Asseu‘, che era stata chiusa a fine marzo. I lavori più urgenti di messa in sicurezza provvisionale, con il posizionamento di reti e chiodature, oltre alla bonifica e sistemazione dell’impiantistica, sono in conclusi e consentono il transito in sicurezza, esclusivamente nel tratto fino al bed & breakfast. A fine stagione è prevista un’ulteriore chiusura del tunnel per alcuni giorni per completare l’intervento con il posizionamento delle centine in tre punti della calotta, la realizzazione della segnaletica orizzontale e l’imbiancatura. I lavori sono stati progettati dal Comune di Sestri Levante e integralmente finanziati attraverso il Fondo Strategico Regionale 262.200 euro.

«La riapertura, pochi giorni fa, delle prime tre gallerie a Moneglia e oggi di questa galleria a Sestri Levante è frutto di un grande lavoro di squadra tra le amministrazioni comunali e Regione Liguria – evidenzia l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – per ridare fiato ad alcune attività economico ricettive che erano rimaste completamente isolate. Circa tre mesi fa, subito dopo la chiusura di tutti i tunnel stradali che collegano Sestri e Moneglia, ci siamo immediatamente attivati per affrontare la situazione in una logica emergenziale: i sindaci hanno individuato i primissimi interventi urgenti e presentato i progetti, mentre noi abbiamo stanziato le risorse regionali necessarie per oltre 1 milione e 400mila euro complessivi». Di questi, 262.200 euro sono stati destinati a Sestri Levante e 1.161.850 euro al Comune di Moneglia.

«Mentre si conclude la prima fase di lavori più urgenti – dice Giampedrone – siamo impegnati parallelamente nel confronto attivato grazie alla disponibilità del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per individuare soluzioni definitive per queste gallerie: serviranno interventi strutturali di messa in sicurezza, più lunghi e complessi, per la riapertura definitiva».

«Ringraziamo Regione Liguria e i tecnici per aver risposto celermente alle esigenze del nostro territorio − dichiara il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas − questa riapertura dà una prima risposta concreta alle attività commerciali che erano state penalizzate dalla chiusura delle gallerie. Dispiace che Nua Natua resti irraggiungibile essendo in mezzo a tunnel che necessitano di interventi molto più ampi e complessi».