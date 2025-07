In data odierna le Rsu di Fim Fiom Uilm hanno l’incontrato la direzione di Ansaldo Energia per trovare un accordo per tutelare la salute dei lavoratori durante le giornate di maggiore caldo.

Le parti hanno concordato che:

• per tutto il periodo estivo dell’anno in corso, nelle giornate classificate dall’Inail con bollino rosso e arancione, l’attività lavorativa all’interno di tutte le aree di produzione e magazzino a oggi non climatizzate e/o prive di impianti di raffrescamento, dovrà essere organizzata esclusivamente su primo turno e terzo turno.

• Entro la metà del mese di luglio, verrà installato un impianto di condizionamento presso gli spogliatoi di Fegino.

• Negli spogliatoi attualmente in ristrutturazione nell’area di Off Nord verrà installato un impianto di condizionamento.

• Da lunedì 7 luglio verranno posizionati ulteriori ventilatori industriali nelle aree di produzione.