Chiusura in ribasso per le Borse europee, in assenza di apprezzabili novità positive, contrassegnata dallle preoccupazioni per la legge di bilancio Usa approvata nella notte e dall’esito negativo della telefonata tra Putin e Trump durante la quale l’autocrate russo ha ribadito che Mosca non rinuncerà alle sue condizioni per la pace Ucraina. na. Milano segna -0,80%, Madrid -1,48%, Francoforte -0,61%, Londra 0%, Spread Btp/Bund sui 90 punti (variazione +0,67%, rendimento Btp 10 anni +3,47%, rendimento Bund 10 anni +2,57%)

A Piazza Affari pochi titoli hanno chiuso in positivo. In esta si è collocata Recordati (+1,03%), in coda è finita Ferrari (-2,18%).

Il cambio euro/dollaro si attesta a 1,178 (+0,2%).

Ancora in calo il petrolio: i contratti sul Brent sono a 68,5 dollari al barile (-0,5%) e quelli sul Wti a 65,2 dollari (-0,6%). Il gas è in moderato ribasso a 33,4 euro al megawattora (-0,6%).