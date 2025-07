Le segreterie Filctem-Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil Liguria intervengono sulla questione dei recenti blackout, che stanno causando non pochi problemi a famiglie e imprese, con una nota congiunta.

“Chi dovrebbe garantire a cittadini e imprese di avere sempre e comunque a disposizione la quantità di energia elettrica necessaria per tutti i bisogni (familiari o industriali), oggi dà la colpa dei blackout al caldo eccessivo e inaspettato. Le aziende che hanno la concessione dello Stato per distribuire l’energia elettrica hanno la responsabilità di costruire impianti sufficienti per tutti i bisogni, investimenti che vengono pagati dalle bollette. Invece si sceglie di risparmiare, di riparare impianti vecchi, di privarsi del personale necessario per i lavori che dovrebbero essere fatti, di appaltare attività di cui si perde il controllo e via discorrendo. In questo contesto ricordiamo che Enel, attraverso e-distribuzione, ha la concessione per oltre l’85% del territorio nazionale“.

Filctem-Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, dichiarano di lottare da anni dentro l’azienda, “contro queste politiche industriali sbagliate perché Enel sta curando in maniera esagerata la dimensione finanziaria − e chi gestisce una concessione non deve farlo in questo modo: i soldi, quando ci sono devono servire anche ad abbassare le bollette − e non sta mettendo in campo gli investimenti necessari sulla Rete e sulla forza lavoro.

Ormai si contano a centinaia, forse a migliaia, su tutto il territorio nazionale gli ordini di servizio ai lavoratori, perché gli organici di base sono del tutto insufficienti: il sindacato con queste lotte messo a nudo queste fragilità aziendali. Da oltre un anno e mezzo sono in atto scioperi in e-distribuzione proprio su questi temi”.

I sindacati chiedono alle Istituzioni (governo, Regioni, sindaci,) e alle forze politiche di ogni parte, di intervenire per riprendere la loro funzione di controllo sui concessionari di servizi pubblici come sono le Aziende che svolgono attività di distribuzione di energia elettrica, “perché i blackout non nascono sotto i cavoli, ma sono responsabilità di chi non ha fatto quanto doveva per evitarli. Speriamo che questa volta, non cali (nuovamente) il buio sui blackout, ma che si faccia luce sulle vere responsabilità di ognuno”.