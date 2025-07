Offrire una seconda possibilità a chi sta per scontare la propria pena e prepararlo concretamente al reinserimento nella società e nel mondo del lavoro: è l’obiettivo del Programma Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) promosso da Regione Liguria all’interno della Casa Circondariale di Marassi, grazie al lavoro del collocamento mirato di Genova e in collaborazione con l’Associazione Seconda Chance.

Avviato nel giugno 2023, il programma a Marassi è rivolto in particolare ai detenuti con fine pena tra sei e dodici mesi o in possesso dei requisiti per lavorare all’esterno del carcere, che possono accedere a percorsi personalizzati di orientamento, formazione, tirocinio e inserimento lavorativo. A due anni dall’avvio del programma, i detenuti profilati dall’ufficio di collocamento mirato sono oltre 150, di cui 60 presi in carico dal programma Gol ed entrati in percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro. Sono stati attivati 30 tirocini formativi, 10 detenuti sono stati assunti e altri 26 hanno scelto di seguire corsi di formazione professionale, investendo sul proprio futuro. Oltre 100 detenuti hanno partecipato a seminari che promuovevano l’orientamento professionale, mentre grazie all’impegno dell’Associazione Seconda Chance si sono già svolti 4 Job Speed Date direttamente all’interno del carcere, con 6 aziende coinvolte e 20 colloqui di selezione effettuati. Altri 2 appuntamenti sono già in calendario.

«Il carcere non deve rappresentare la fine di un percorso, ma l’inizio di una nuova opportunità – spiega l’assessore regionale alle Politiche dell’Occupazione, Simona Ferro – con il programma Gol vogliamo offrire formazione e concrete possibilità ai detenuti, dimostrando che è possibile costruire ponti reali tra l’interno e l’esterno delle carceri, tra detenzione e reinserimento sociale. Anche chi non viene assunto direttamente attraverso il Programma avrà maggiori chance di trovare lavoro una volta tornato in libertà. Ogni tirocinio attivato e ogni assunzione rappresentano una conquista di civiltà e un investimento fondamentale per la sicurezza e la coesione sociale del nostro territorio. Regione Liguria, con questa iniziativa, conferma il proprio impegno a favore di una società inclusiva, dove nessuno venga lasciato indietro e dove ogni persona, anche chi ha commesso degli errori, possa davvero ottenere una seconda possibilità».