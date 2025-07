Si è tenuta ieri, nello stabilimento Fincantieri di Muggiano, la cerimonia di consegna dell’unità Multipurpose Combat Ship (Mpcs)Kri Brawijaya-320 alla Marina Indonesiana.

lLa Kri Brawijaya-320, costruita e destinata da Fincantieri in tempi brevissimi alla Marina Militare indonesiana, grazie anche alle nuove sinergie costruttive messe in atto dal gruppo, è la prima di due unità multimissione e, insieme alla gemella, la Kri Prabu Siliwangi-321, rappresenta un importante tassello nello sviluppo della partnership strategica tra Fincantieri e il Ministero della Difesa indonesiano. Le due navi andranno a rappresentare le unità combattenti maggiori della Marina Indonesiana, che contribuiranno alla stabilità del quadrante Indo-Pacifico e alla tutela degli interessi nazionali​ indonesiani.

La Mpcs/Ppa è una classe di navi altamente versatile progettata per svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui operazioni di combattimento in prima linea, pattugliamento con capacità di soccorso in mare e operazioni di Protezione civile. Inoltre, l’unità è in grado di impiegare imbarcazioni veloci tipo Rhib (Rigid hull inflatable boat) tramite gru laterali o una rampa di alaggio situata a poppa.

Caratteristiche tecniche

143 metri di lunghezza fuori tutto

Velocità oltre 31 nodi

171 persone di equipaggio

È dotata di impianto di propulsione combinato diesel e turbina a gas ( e di un sistema di propulsione elettrica.