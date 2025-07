All’Expo di Osaka 2025, all’interno del Padiglione Italia disegnato dall’architetto Mario Cucinella, alumnus dell’Università di Genova, Raise è presente in diversi modi e momenti.

Per tutta la settimana, in cui la Liguria sarà protagonista dello spazio dedicato alle regioni, i quattro temi dell’ecosistema verranno raccontati al pubblico da un video, dal titolo Exposing Raise, a cui hanno partecipato oltre 100 persone di Raise e in cui sono presenti robot sottomarini, quadrupedi, umanoidi e droni.

Due dei robot umanoidi, operativi nel progetto, R1 (Iit, Spoke 2) e Pepper (UniGe, Spoke 4), guidano i visitatori in un viaggio attraverso le attività svolte e i risultati attuali dei quattro Spoke scientifici.

Il tema della smart city inclusiva di Spoke 1 viene illustrato non solo con modelli 3D, dei quartieri di Brignole e San Martino (Cnr-Imati), ma anche con video del Raise Village 2024, al Festival della Scienza, in particolari che mostrano visitatori, bambini e anziani mentre interagiscono sia con la tecnologia (tavoli interattivi, robot, etc.), sia con i ricercatori e ricercatrici di Raise (UniGe).

Sono state inserite nel video anche le interfacce di servizi digitali innovativi e piattaforme di data management per la città inclusiva e smart di Ett e di UniGe, sia per i cittadini che per i decisori.

Lo Spoke 2 – Assistenza sanitaria personale e remota – è presente con modelli 3D di organi, effettivamente utilizzati per migliorare le operazioni chirurgiche, negli ospedali partner dell’ecosistema, con la diagnostica avanzata del cuore (Esaote) e con le riproduzioni 3D stampate della spina dorsale. Anche gli ambienti intelligenti sono inseriti nel video, con la cucina di Fism, gli occhiali e le solette sensorizzate del progetto Aimoka.

L’eco-robotica marina di Spoke 3 viene illustrata attraverso i modelli 4D e 5D del progetto Neptune, con i Rov e la piattaforma di Mywai e con modelli 3D di chiese e con il video di esperimenti sul campo con robot cingolato e drone realizzati da UniGe, Iit, Ett e Info Solution. Di quest’ultima azienda, si vede in azione anche un robot che grazie ad un braccio robotico messo a punto da Iit esegue la potatura di una vigna.

Il tema del monitoraggio ambientale è presente con le interfacce della piattaforma di data management di Ett, per i dati marini e costieri. Infine, i modelli 3D del porto di Genova diventano anche elementi di un serious game.

A seguire, lo Spoke 4 è presente con i temi della sicurezza e della logistica smart nel porto con l’impiego di robot quadrupedi e dell’accoglienza dei turisti con i robot sociali, Pepper ed Alter Ego, al porto e all’Acquario di Genova.

Lo Spoke 5 connette ricerca e mercato e ha coordinato la produzione del video: una sintesi multimediale che racchiude il meglio dell’innovazione fino ad ora prodotta da Raise, in un dialogo tra due robot, uno made in Italy e uno giapponese, a simboleggiare anche l’incontro e lo scambio tra la cultura e il design dell’Italia e del paese ospitante.

In foto: Davide Giglio, coordinatore Spoke 4 Ecosistema Raise.