Dal 15 al 18 luglio 2015 torna Stazione Futuro, l’evento che apre le porte della Casa delle Tecnologie Emergenti (Cte) a Genova Pra’.

L’evento è promosso dal Comune di Genova e ideato da Job Centre e Fondazione Symbola, in collaborazione con il Civ Pra’ Insieme e si svolge nella piazza della ex stazione ferroviaria (via Pra’ 39).

Stazione Futuro è un’occasione per scoprire come la cultura e la creatività, sostenute dal digitale, possano generare valore economico, sociale e comunitario. In programma talk, innovazione, musica, esperienze e degustazioni.

Dalle 20.00 alle 23.30 la Cte aprirà le porte e i visitatori potranno sperimentare in prima persona le tecnologie sviluppate da imprese e partner del progetto.

Non mancheranno momenti di approfondimento: si parlerà dello stato dell’industria culturale e creativa delle sue evoluzioni con gli esperti Massimiliano Zane, Carlo Ratti e Alessio Re, insieme ai partner del Progetto Cte.

Ogni sera ci saranno concerti live. La piazza si trasformerà in un palcoscenico per ospitare lezioni gratuite di lindy hop, swing e rock’n’roll e serate musicali: un mix coinvolgente di jazz, swing, rock e sperimentazioni sonore.

