È stato chiuso anticipatamente, per esaurimento fondi, il bando da 5 milioni di euro che Regione Liguria aveva aperto ieri, 1° luglio, a sostegno dell’economia circolare per le micro, piccole e medie imprese del territorio.

«Un risultato che conferma l’enorme interesse delle imprese liguri verso le politiche di sviluppo sostenibile – dichiara il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana –. In meno di 24 ore dall’apertura sono state presentate 43 domande, per un valore complessivo di circa 6,9 milioni di euro di contributi richiesti. Un successo che testimonia quanto le nostre imprese vogliano investire in tecnologie e processi che riducono sprechi, valorizzano gli scarti e trasformano i rifiuti in risorse preziose da reinserire nella catena produttiva. Questa è la quinta edizione di un bando che, dopo un inizio non semplice, ha visto crescere l’interesse delle imprese, segno che il nostro tessuto economico ha compreso l’importanza di innovarsi per competere e ridurre sprechi».

Il bando, che rientra nelle attività dell’azione 2.6.1 del Pr Fesr 2021-2027, prevedeva agevolazioni in parte a fondo perduto e in parte tramite finanziamenti agevolati, fino a copertura totale degli investimenti per accompagnare le imprese nella transizione da un modello lineare a uno circolare. Potevano partecipare progetti con un investimento compreso tra 25mila e 350mila euro, riguardanti sia iniziative materiali – come il recupero e la valorizzazione dei rifiuti industriali e il miglioramento dell’efficienza produttiva – sia iniziative immateriali, tra cui studi o servizi preparatori agli interventi da intraprendere.