Il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, ha revocato le deleghe all’assessore Giuseppe Ianni (Commercio, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Turismo, Agricoltura, Promozione e Marketing territoriale, Eventi, Città del Vino).

«Con il consiglio comunale del 12 giugno – spiega Solinas – si è verificata l’uscita dalla maggioranza di alcuni componenti del gruppo consiliare “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni”, i quali hanno dato vita a un nuovo gruppo esterno. Poiché la figura dell’assessore Ianni risulta, anche per sue stesse reiterate affermazioni, strettamente legata a queste persone, non avendo ricevuto sue spontanee dimissioni, dopo un articolato confronto con i gruppi di maggioranza, venendo a mancare i presupposti fiduciari che hanno portato all’incarico, ho proceduto a firmare l’atto di revoca. Ringrazio comunque l’avvocato Ianni per il lavoro svolto».

Al momento non sono previste redistribuzioni delle deleghe che restano al sindaco.

Commenta dall’opposizione la lista Progresso per Sestri in una nota: “Pur nella diversità di vedute amministrative, in questi due anni abbiamo apprezzato il suo improduttivo tentativo di cercare di portare la giunta Solinas su posizioni più vicine al comparto del turismo e del commercio, uscendo dalla logica punitiva e proibizionista che pervade ormai tutta questa amministrazione comunale”.

Secondo Progresso per Sestri “Cade quindi oggi l’ultima foglia di fico di questa giunta, ormai appiattita sulle posizioni talebane di alcuni consiglieri e arroccata sull’unica forza politica che li rappresenta: la Lega di Salvini”. L’invito a Solinas è quindi quello di dimettersi: “Si dimetta, lei e quegli otto sparuti consiglieri (sarebbe troppo chiamarla maggioranza di governo) che per adesso ancora la sostengono in Consiglio Comunale”.