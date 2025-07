Svelata oggi, in anteprima alla 265esima edizione della Fiera dell’Aglio di Vessalico, la prima birra artigianale realizzata con aglio nero di Vessalico, presidio Slow Food simbolo dell’entroterra ligure.

Ha una gradazione alcolica di 5,1 gradi ed è firmata dal birrificio artigianale “Made in Italo”, realtà locale fondata da Italo Aicardi. Una birra balsamica e dolce, pensata sia per degustazioni autonome che per abbinamenti enogastronomici.

«Questa è un’innovazione che nasce dal cuore della nostra terra – commenta il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana- l’aglio di Vessalico, presidio Slow Food e a breve ci auguriamo anche Igp, simbolo della cultura contadina ligure, viene oggi reinterpretato in una forma inedita, capace di unire tradizione e creatività. È una dimostrazione concreta di come le produzioni tipiche possano ancora sorprendere e rinnovarsi”.