Costituito il Partito liberaldemocratico, ecco i dirigenti liguri

A settembre si svolgeranno i congressi regionali e provinciali per l'elezione degli organismi locali

Victor Rasetto, dichiara: «Finalmente, dopo quasi 10 anni, ritrovo un partito in cui posso sentirmi davvero a casa. Abbiamo fondato il Partito liberaldemocratico per dare una rappresentanza politica a un pezzo consistente di paese che a oggi non si sente rappresentato. Scegliamo di essere alternativi a questo bipolarismo/bipopulismo, a questa accozzaglia di coalizioni di destra e di sinistra, che tanto si somigliano. Nessuna alleanza politica strutturata sarà mai possibile tra noi e loro. Il nostro obiettivo è chiaro: contribuire, come attori protagonisti, a costruire un’offerta politica unitaria, di chiaro stampo liberaldemocratico, in grado di presentarsi alle elezioni politiche del 2027 insieme ai soggetti politici dell’area liberaldemocratica, a partire da Azione. In pochi mesi siamo riusciti a tagliare un traguardo per nulla scontato. Da oggi inizia una nuova avventura».

